عراقچی در نشست خبری مشترک با فیدان:
در آینده نزدیک شاهد گشایش سرکنسولگری ایران در شهر وان خواهیم بود/ رژیم صهیونیستی نقشههای بزرگتری برای بی ثباتی در منطقه دارد
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در آینده نزدیک شاهد گشایش سرکنسولگری ایران در شهر وان خواهیم بود. این ظرفیت جدیدی را برای مناسبات دو کشور به ارمغان خواهد آورد
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری خود پس از دیدار با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفت: به دوست و بردار عزیزم خوش آمد میگویم و بسیار خرسندیم که امروز میزبان آقای فیدان و همراهان ایشان هستیم. ایران و ترکیه فقط دو کشور همسایه نیستند بلکه دو کشور دوست و برادر با اشتراکات تاریخی، فرهنگی غنی هستند. مرزهای ما سالهاست مرز صلح و دوستی است. سال جاری میلادی نیز بهعنوان «سال فرهنگی ایران و ترکیه» نامگذاری شده و تاکنون شاهد برگزاری برخی برنامههای ارزشمند به این مناسبت بودهایم
وی افزود: در مذاکرات امروز مقدمات برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری به ریاست روسای جمهور در تهران را مورد بررسی قرار دادیم و امیدواریم این شورا به زودی در تهران تشکیل جلسه دهد.
وزیر خارجه کشورمان عنوان کرد: واقعیت این است که علیرغم همه تلاشهای صورتگرفته و نتایج بسیار خوبی که حاصل شده، هنوز تا به فعلیت رساندن همه ظرفیتهای دو کشور، بهویژه در عرصههای اقتصادی و تجاری، فاصله داریم و برای جبران این فاصله باید اقدامات متعددی انجام دهیم.
وی افزود: هنوز تا به فعلیت رساندن همه ظرفیتهای دو کشور به خصوص در عرصههای تجاری و اقتصادی فاصله داریم و برای جبران آن باید اقدامات متعددی را صورت دهیم. تجارت دو کشور رو به رشد است ولی با هدف مورد نظر فاصله دارد.
عراقچی تاکید کرد: آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گازی اعلام کردیم.آمادگی خود را برای توسعه روابط در همه زمینهها اعلام کردیم و درخواست کردیم برای مذاکره در خصوص موافقتنامه تجارت ترجیحی جلسات کارشناسی برگزار شود.
وی با بیان اینکه ایران یکی از مطمئنترین تامینکنندگان انرژی برای ترکیه است، گفت: ما آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گازی و توسعه همکاریها در حوزه برق اعلام کردیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان یادآور شد: در این دیدار بر لزوم رفع موانع پیشروی تجارت و سرمایهگذاری میان دو کشور تاکید و قرار شد که با برگزاری شورای عالی همکاری و کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور، بهصورت ویژه به این موارد پرداخته شود.
وی ادامه داد: اتصال خطآهنهای دو کشور در منطقه «چشم ثریا-آرالیک» مورد تاکید هر دو کشور است و امیدواریم که ساختوساز این خط در اسرع وقت شروع شود. ما آمادگی خود را برای توسعه روابط در همه زمینه از جمله ایجاد مناطق آزاد مشترک و فعالسازی گذرگاه مرزی جدید اعلام کردیم. همچنین درخواست کردیم که برای مذاکره در خصوص موافقتنامه تجارت ترجیحی، جلسات تخصصی و کارشناسی برگزار شود.
عراقچی اعلام کرد: در آینده نزدیک شاهد گشایش سرکنسولگری ایران در شهر وان خواهیم بود. این ظرفیت جدیدی را برای مناسبات دو کشور به ارمغان خواهد آورد
وی با اشاره به اینکه در خصوص موضوعات منطقه بحث مفصلی داشتیم، گفت: موضوع فلسطین و لزوم همکاری مشترک با هدف توقف کشتار مردم غزه از جمله موضوعات مورد مذاکره بود.
عراقچی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی نقشههای بزرگتری برای بی ثباتی در منطقه دارد، گفت: وظیفه کشورهای منطقه است که جلوی تجاوزات و توسعه طلبی این رژیم از جمله در سوریه و لبنان را سد کنند.
وی افزود: پدیده تروریسم پدیدهای ناگوار برای منطقه است و بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم تأکید میکنیم. ایران بر ضرروت انحلال تمام گروههای تروریستی برای منطقه عاری از تروریسم تأکید میکند.
وزیر خارجه کشورمان عنوان کرد: در موضوع هستهای و تحریمهای ظالمانه آمریکا هم مشورت داشتیم و در خصوص موضوع اسنپبک رخ داد توضیحات لازم داده شد و مطمئن هستیم همکاریهای دو کشور روند رو به رشدی را خواهد داشت و افقهای بزرگتری در برابر ما قرار دارد.
وی گفت: تبادل هیاتها و گفتگوها در سطح عالی پارلمانی و گروههای دوستی همواره در دستور کار دو کشور بوده و در این مذاکرات هم بر ادامه آنها تاکید شد.