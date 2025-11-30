سلیمی در تذکر شفاهی:
آلودگی هوا به اوج رسیده است و تنها راهکار دولت تعطیلی است
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نفس تهران و کلان شهرها از آلودگی هوا به شماره افتاده است، از تعطیلی به عنوان تنها راهکار اساسی دولت انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و سالروز شهادت آیت الله مدرس گفت: نفسهای تهران و بسیاری از کلان شهرها به شماره افتاده است، آلودگی هوا به اوج رسیده است و دولت محترم به جای اقدام اساسی صرفا به دنبال کلید تعطیلی است و تعطیلی را راهکار میداند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پدریس در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: جنابعالی پزشک هستید، آیا فوت سالیانه ۵۸ هزار نفر براساس برخی از آمارهای رسمی، خسارت سالیانه ۱۸ میلیارد دلار و موج بلند بیماریهای سرطانی، جنابعالی را به خود نیاورده است؟ فراموش نکنید شعارهایی که در این راستا دادید.
وی تصریح کرد: چرا قانون خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را اجرایی نمیکنید، چرا با کسانی که به سینه خود مدال نسوزاندن مازوت را میزدند برخورد نمیکنید. چرا واردات خودرو جانبازان را تسهیل نمیکنید؟
سلیمی در انتقاد به نحوه افزایش قیمت بنزین یادآور شد: واقعا شگفت آور است، یک نفر باید دولت محترم را در مورد افزایش قیمت بنزین هماهنگ کند. خانوم سخنگو یک موضع میگیرد، برخی مسئولان در وزارت نفت موضع دیگری میگیرند. یکی میگوید به خودروهای صفر سهمیه بنزین نمیدهیم، دیگری آن را تکذیب میکند. از سوی دیگر در مورد خودروهای دوگانه سوز منطق تصمیم دولت مشخص نیست. آیا این بود همان دولت متخصصان؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: آیا اظهارات برخی از افراد در شورای اطلاع رسانی دولت تشویش اذهان عمومی نیست؟ همانهایی که در روزنامههای خود بحثهایی را در رابطه با مذاکرات و ارسال برخی پیامها از سوی ایران را مطرح کردند چه کسانی باید آنها را ساماندهی کنند؟
وی افزود: دولت محترم شعار کوچکسازی مطرح کرد، اما چرا برخی از اجزای سازمانهای دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع انسانی ریاست جمهوری امروز به دنبال گسترش منابع انسانی هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آقای رئیس جمهور گفتند، ما ۴ هزار نفر در نهاد داریم، وقتی معلم کم دارید با ۴۰۰ نفر نیرو بسازید و الباقی را بفرستید با همان حقوق معلمی، معلم شوند، اگر واقعا صداقت دارید این اقدام را انجام دهید که دستور سختی برای جنابعالی نیست.