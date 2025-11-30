شهرهای بین تهران و قزوین رکورد دار آلوده ترین هوا در کشور

به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته بسیج و تشکر از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری، در تذکری عنوان کرد: لازم است بسیج تقویت شود و برای انتقال آن به نسل های بعد دولت از اقدامات بسیجی، حرکت های جهادی و تقویت بنیه های علمی و عملیاتی بسیج فروگذار نکند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تبریک به مجلس عراق برای موفقیت عظیم انقلابی و تشکیل مجلس جدید با روحیه انقلابی و موفقیت شیعیان عنوان کرد: در فاجعه غزه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و بی آبرو بدانند که اگر باز غلطی کنند و شرارتی مرتکب شوند طوری دست و پایشان را قطع خواهیم کرد که از روزگار محو شوند.

محمدبیگی با اشاره به وضعیت نگران کننده آلودگی هوا، اظهار کرد: ۳۷ درصد خودروها در کشور فرسوده هستند یعنی ۱۳ میلیون خودرو از بین ۳۵ میلیون وسیله نقلیه که عدد بزرگی است. سال گذشته دولت زحمت کشید و ۶۸ هزار خودرو فرسوده بنزینی را از رده خارج کرد که در نتیجه آن ۸۸ میلیون دلار رایانه پنهان سوخت را صرفه جویی کرد و این یعنی ۲۴۰ میلیون دلار درآمد بالاقوه صادرات و ۴۰۰ میلیون لیتر صرفه جویی در بنزین. چرا امسال این قانون اجرا نمی شود؟ مردم در آلودگی زیست محیطی در حال خفه شدن هستند.

وی با طرح این سوال که چرا طرح مترو هشتگرد به قزوین که از دهه هشتاد آغاز شده، اجرا نمی شود، اضافه کرد: این طرح ۲۰ سال است معطل مانده و با وجود اینکه ۱۴ فایده مطالعاتی دارد، اجرا نمی شود در حالی که مسیر تهران- قزوین به عنوان دومین مسیر پرتردد کشور به شدت در آلودگی به سر می برد و ساکنین شهرهای بین تهران و قزوین و استان های البرز، شهرهای محمدیه، آبیک، بیدستان، شریف آباد، زیاران، قشلاق و حتی روستاها ثبت رکورد آلوده ترین مناطق کشور را رقم زده اند.

محمدبیگی ادامه داد: متاسفانه دیشب مشاهده کردیم که همچنان دود از کارخانه سیمان آبیک بالا می رود و نیروگاه شهید رجایی مازوت می سوزاند؛ آیا روا نیست در همین هفته حداقل این دو منبع آلودگی را با نصب فیلتراسیون، افزایش سوخت گاز و خاموش کردن دودکش کارخانه سیمان آبیک کنترل و مردم را نجات دهید.

وی در پایان با تاکید بر اینکه کی قرار است کیفیت سوخت با استانداردها همخوان و جایگزین شود، تصریح کرد: کی قرار است استانداردهای افزایش کیفیت سوخت طبق قانون اجرا شود.

