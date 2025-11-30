به گزارش ایلنا، اسماعیل سیاوشی، نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای ترسیم پیروزی‌ ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: این بیانیات امید تازه‌ای در دل مردم ایران اسلامی و جبهه مقاومت ایجاد کردند؛ پیروزی نهایی از آن ایران اسلامی و نابودی از آن اسرائیل جنایتکار و آمریکا خواهد بود.

وی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش مشکلات گسترده فرهنگیان را یکی از نگرانی‌های جدی جامعه عنوان کرد و افزود: معلمان کشور از کمبود امکانات رنج نمی‌برند بلکه از تبعیض‌های موجود در ساختار آموزشی آسیب می‌بینند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی از وزیر آموزش و پرورش خواست مسائل معیشتی و شغلی معلمان به‌ویژه تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات و سایر موضوعات مرتبط با امنیت شغلی آنان در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس دوازدهم با انتقاد از وضعیت نگران‌کننده استان اصفهان، تصریح کرد: فرونشست زمین، آسیب‌های گسترده به کشاورزان و باغداران و آلودگی هوا سیمای پایتخت فرهنگی جهان اسلام را به وضعیت نامناسبی رسانده است.

به گفته وی، ریشه این مشکلات در مدیریت نادرست منابع آب استان قرار دارد و حل چالش‌های اصفهان تنها زمانی ممکن خواهد شد که نیازهای شهرستان‌های مختلف به‌ویژه مناطق محروم غرب استان شامل فریدن، فریدونشهر، چادگان، میاندشت و سمیرم به صورت جدی دیده شود.

سیاوشی با اشاره به بی‌توجهی به پروژه‌هایی مانند سد بلطاق و سد یلان که دارای ردیف ملی هستند، گفت: عملیاتی نشدن این طرح‌ها در کنار نادیده گرفتن حقابه کشاورزان و تأخیر در تأمین آب پایدار برای مردم این مناطق موجب شده است بخش قابل توجهی از ساکنان ناچار به کوچ شوند؛ موضوعی که به گفته او تبعات سنگینی برای کل استان و شهر اصفهان به همراه دارد.

سیاوشی اعلام کرد دو برابر جمعیت فعلی مردم این مناطق به دلیل بی‌توجهی مسئولان استان و دولت در سال‌های گذشته به حاشیه شهر اصفهان مهاجرت کرده‌اند.

وی ظرفیت‌های فراوان غرب استان شامل بارندگی ۳۰۰ میلی‌متری، خاک حاصلخیز، پوشش گیاهی متنوع و امکان گسترش کشاورزی، دامداری و گردشگری را یادآور شد و افزود بی‌توجهی مدیران موجب شده این استعدادها بلااستفاده باقی بماند و روند مهاجرت شدت گیرد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در پایان نطق خود خواستار تقسیم عادلانه امکانات، ثروت و برنامه‌های اشتغال‌زایی در شهرستان‌های مختلف استان اصفهان شد و تمرکززدایی از شهر اصفهان را اقدامی ضروری برای تحقق عدالت و بازگشت مردم از حاشیه شهر به مناطق بومی دانست.

عضوهیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس ابراز امیدواری کرد مسئولان ملی و استانی با برنامه‌ریزی دقیق این موضوعات را مورد توجه قرار دهند.

