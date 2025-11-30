خبرگزاری کار ایران
حسین‌پور در تذکر شفاهی:

تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی

به گزارش ایلنا، کمال حسین پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: بنده از لاهه و ژنو برگشتم از جایی جهان درباره حقوق انسان‌ها سخن می‌گوید؛ اما امروز اینجا در خانه ملت می‌خواهم درباره حقوق فراموش شده مردم خود حرف بزنم و درباره سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود هشدار دهم. اینجا جای نقد منصفانه برای اصلاح است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس با اشاره به تجربه سال‌ها طرح اقتصاد مردم‌محور، افزود: آنچه اجرا شد اقتصاد بدون مردم بود. نسخه‌هایی که در اتاق‌های دربسته نوشته می‌شود برای مردمی که در صف اجاره، وام، دارو و آینده ایستاده‌اند نه تنها مفید نیست بلکه گاهی مضر است.

حسین‌پور با تصویرسازی از وضعیت معیشتی اقشار مختلف، گفت: معلمی که با حقوق زیر خط فقر وارد کلاس می‌شود، کارگری که شب‌ها با دو شیفت کار می‌کند تا شرمنده فرزندش نباشد، بازنشسته‌ای که دارو را قسطی می‌خرد و مرزنشینی که از مرز کشور نگهبانی می‌دهد ولی از مرز فقر عبور نمی‌تواند کند، همه نشان‌دهنده ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.

وی تأکید کرد: اگر قرار است قیمت بنزین افزایش یابد، اثر آن باید در سفره مردم دیده شود، نه فقط در جداول بودجه. حقوق کارمندان، کارگران، معلمان، بازنشستگان و نیروهای مسلح باید بر اساس سبد واقعی معیشت افزایش یابد، نه ۲۰ درصد روی کاغذ.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه با اشاره به موفقیت طرح تجارت مرزنشینی گفت: این طرح با حمایت استاندار آذربایجان غربی به زندگی بیش از ۷۰ هزار خانوار نفس تازه‌ای داده است. کولبری که دیروز پایش را روی مین می‌گذاشت، امروز با کارت مرزنشینی با عزت نان به خانه می‌برد؛ این یعنی مردمداری واقعی و امنیت پایدار.

حسین‌پور در پایان تأکید کرد: تصمیماتی که در تهران گرفته می‌شود باید با زندگی در سردشت، زاهدان، سقز و بندر لنگه سنخیت داشته باشد و با درد مردم تنظیم شود، نه با فاصله از مردم. از شما می‌خواهم حقوق‌ها را با خط فقر واقعی هماهنگ کنید.

