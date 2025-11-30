تقدیر رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان از نامگذاری ناوبندر جدید نداجا به نام «کردستان»
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس طی پیامی خطاب به فرمانده نیروی دریایی ارتش، از الحاق پایگاه شناوری «کردستان» به ناوگان نداجا تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، علیرضا زندیان، رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، به مناسبت الحاق پایگاه شناوری «کردستان» به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی، از امیر دریادار شهرام ایرانی، تقدیر و تشکر کرد و این اقدام را عامل «تعمیق روحیه اتحاد و همبستگی ملی بین مردم مرزدار کردستان و مدافعان مرزهای آبی کشور، نمایش عینی انسجام درونی نظام و ارج نهادن به شایستگیهای فرزندان ایران» دانست.
متن پیام رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان به شرح زیر است:
با عرض سلام، تحیت و درود بر دریادلان سرافراز ایران اسلامی
همزمان با روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که نماد حماسه، مجاهدت و اقتدار آبی کشور است، خبر افتخارآفرین به آبانداختن یک فروند از یگانهای شناور نیروی دریایی با نام مبارک «ناوبندر کردستان»، مایه مباهات و غرور ملی، بهویژه برای مردم غیور و همیشه در صحنه استان کردستان شد. این اقدام پرمعنا، که به ابتکار و تدبیر جنابعالی، فرزند برومند کردستان و یار صدیق انقلاب اسلامی و موافقت فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران محقق شده است، نه تنها یک نامگذاری صرف، بلکه نشانهای آشکار از پیوند عمیق جغرافیای کوهستانهای زاگرس با آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان است.
این نامگذاری، ترجمان عملی از این حقیقت تابناک است که تمامی اقوام و اقلیمهای ایران عزیز، در دفاع از کیان، امنیت و منافع ملی کشور در دریاهای آزاد، متحد و یکپارچهاند. بدون تردید، دعوت از نخبگان و معتمدان استان کردستان برای حضور در این مراسم مهم در جنوب کشور، گامی بلند و تحسینبرانگیز در راستای اهداف زیر محسوب میشود: تعمیق روحیه اتحاد و همبستگی ملی بین مردم مرزدار کردستان و مدافعان مرزهای آبی کشور، نمایش عینی انسجام درونی نظام و ارج نهادن به شایستگیهای فرزندان ایران در هر نقطه از این مرز پرگهر، تبدیل هویت فرهنگی یک استان به نماد اقتدار دریایی در صحنه بینالمللی.
بدینوسیله اینجانب، ضمن تبریک روز نیروی دریایی، مراتب تقدیر و سپاس کمنظیر خود و مردم قدرشناس استان کردستان را از تدبیر، درایت و اقدام الهامبخش فرماندهی محترم نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار ایرانی، اعلام میدارم. رجاء واثق داریم که ناوبندر کردستان، با عزمی راسخ و توانی مضاعف، در کنار سایر یگانهای ناوگان، پرچم افتخار و اقتدار ایران اسلامی را در اقصی نقاط جهان به اهتزاز درخواهد آورد.
پیروز، سربلند و پاینده باشید
رییس مجمع نمایندگان استان کردستان