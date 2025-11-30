دریادار سیاری روز مجلس را تبریک گفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، روز مجلس را به او و دیگر نمایندگان تبریک گفت.

متن پیام رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به شرح زیر است:

برادر ارجمند؛ جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

دهم آذرماه؛ طلوع خاطره مردی است که چون سرو ایمان بر طوفان استبداد ایستاد؛ بیدار دلی که از محراب اندیشه تا میدان مجاهدت، قبای یقین برتن و شمشیر صدق بر کمر داشت. روحانی مجاهدی که خاک رواق‌های علم را با طهارت جهاد آمیخت و در هنگامه‌ای که نفس‌ها در قلاده خوف و قلم‌ها در زنجیره باطل بود، با جهانی از جرات از سنخ «أشداء على الکفار» و صفایی از جنس «رحماء بینهم»، فریاد عدالت را تا ملکوت رسانید.

آنگاه که قدرت‌های تاریک، نور را در محاق می‌خواستند، او چون آیه‌ای ایستاده از سوره عزت، با زبان حقیقت و قلبی منقش به یقین، قامت نمایندگی ملت را به تراز آسمانی‎اش بازگرداند. در تاریک‌ترین شب‌های، ایران چراغی در دست گرفت که نورش از آیه «فالله خیر حافظا» شعله می‌کشید.

مدرس، نه یک نام، که مسلک ولایت پذیری، مکتب شجاعت و میراث روشن‌بینی عالمان الهی است. خجستگی تقارن نام‌گذاری روز مجلس شورای اسلامی با سالروز شهادت آن اسوه شجاعت و فقاهت، یادآور شاخصه‌های اصیل و ماندگار مجلس تراز اسلام است، مجلسی که بر مبنا «کلمه العدل» «قواما للناس بالقسط»، شکل می‌گیرد و پاسدار استقلال، آزادی و کیان ایران اسلامی است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره اسوه آزادگی و آزادیخواهی، شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، فرا رسیدن دهم آذرماه سالروز شهادت مظلومانه آیت‌الله سید حسن مدرس و روز مجلس را به جنابعالی و نمایندگان محترم خانه ملت و مردم شریف و بصیر ایران اسلامی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، مزید توفیقاتتان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مسیر توسعه پایدار ایران اسلامی و رشد شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و افزایش سطح رفاه و سعادت مردم در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مسئلت می‌کنم.