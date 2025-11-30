خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه:

توقیف یک شناور در خلیج فارس با ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق/ بازداشت ۱۳ ملوان

توقیف یک شناور در خلیج فارس با ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق/ بازداشت ۱۳ ملوان
کد خبر : 1720984
لینک کوتاه کپی شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با اشراف نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس یک شناور با پرچم سوازیلند (اسواتینی) با ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد.

به گزارش ایلنا، سردار حیدر هنریان‌مجرد فرمانده منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساحل بوشهر گفت: با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرز‌های آبی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در خلیج فارس و با رصد و اشرافی که در منطقه داریم یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق نفتگاز (گازوئیل) با پرچم سوازیلند (اسواتینی) شناسایی شد که با حکم قضایی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل شد.

سردار حیدر هنریان‌مجرد افزود: این شناور دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق‌شده از ایران بود که سوخت آن نیز با حکم قضایی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر است.

او اضافه کرد: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی نیز دستگیر شدند که از کشور هند و یکی از کشور‌های همسایه هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود