نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نارضایتی مردم، عنوان کرد: اگر فشار بیش از این بر مردم زیاد شود، زندگی آنها به کما می‌رود. افزایش قیمت بنزین نیز پایه مجددی برای گرانی‌ها می‌شود لذا باید مراقب سکته و به کما رفتن زندگی کف جامعه باشیم.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان در پایان با انتقاد از حقوق پایین معلمان که حدود ۱۹ میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: اجاره، آموزش و بهداشت هزینه دارد. یک کارمند بازنشسته بانک صادرات بعد از ۳۰ سال کار امروز نگهبان ساختمانی است که ۱۲ ساعت در روز نگهبانی می‌دهد و ماهیانه تنها ۸ میلیون تومان دریافت می‌کند. افزایش قیمت بنزین نیاز به مراقبت از کف جامعه دارد.