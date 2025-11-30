عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
در اندیشه رهبر انقلاب، زن و مرد از کرامت ذاتی برابر برخوردارند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: معظمله در بیانات متعدد خود بر اهمیت نقش زنان در عرصه تمدنسازی تأکید کردهاند نقشی که هم در بستر جامعه و هم در قلمرو خانواده مورد توجه قرار گرفته است. در اندیشه رهبر انقلاب، زن و مرد از کرامت ذاتی برابر برخوردارند و برای رسیدن به کرامت اکتسابی نیز هر دو از اختیار، مسئولیتپذیری و توان ارتقا بهرهمند هستند و مقام معظم رهبری ضمن تأکید بر شأن والای مادری، نقش زنان را در عرصههای اجتماعی نیز بدون محدودیت میدانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هدی غفاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز طی سخنانی در نشست خبری همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع که صبح امروز برگزار شد گفت: یکی از محورهای مهم این همایش، بررسی حقوق زنان از منظر مقام معظم رهبری و تبیین بایستههای این حوزه بوده است. از مقدمه قانون اساسی تا اصول مختلف آن، توجه ویژهای به این موضوع شده است بهویژه اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی که بهطور خاص بر برابری همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطابق موازین اسلامی تأکید دارد.
وی ادامه داد: شاهد حضور زنان ایرانی در حوزههای علمی، پژوهشی، فرهنگی و حتی مدیریتی هستیم و آمارها نشان میدهد که زنان در جایگاههای مختلف عملکرد بسیار خوبی داشتهاند و در اندیشه رهبر انقلاب نیز هیچ تفاوتی در امکان ارتقا و بهرهمندی زنان و مردان از ظرفیتهای انسانی دیده نمیشود. نقش تمدنساز زنان و ضرورت آگاهی آنان نسبت به حقوق خود از نکات مهمی است که در اندیشه مقام معظم رهبری برجسته شده است. همچنین در عرصههای بینالمللی نیز ایران در حوزه حقوق زنان مطالبهگری فعال دارد و از الگوی سوم مطرحشده توسط رهبر انقلاب دفاع میکند الگویی که توازن میان مسئولیتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را برقرار میسازد.
محمد اسحاقی معاون پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: نویسندگانی که در این همایش ملی و بینالمللی حضور یافتهاند لازم است مسیر پژوهش و تولید علم را ادامه دهند. بهویژه با توجه به حجم گسترده فعالیتهای علمی شامل مقالات، یادداشتها، مصاحبهها و نشستهای دانشگاهی، این همایش توانسته گام مؤثری در تولید علم و اندیشه بردارد.
وی با اشاره به جایگاه ۱۲ آذر روز قانون اساسی، اظهار کرد: قانون اساسی میثاق ملی ملت ایران است و برای شناخت درست، بازخوانی، نظریهپردازی و گفتوگو پیرامون آن نیازمند چنین برنامههایی هستیم. پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان مرجع پاسداری از قانون اساسی، با برگزاری این همایش فرصت مناسبی برای تبیین و پردازش مفاهیم بنیادین آن فراهم کرده است. نخستین گام در پاسداری از قانون اساسی، «شناخت صحیح» آن است و این شناخت جز از مسیر اندیشهورزی، تضارب آرا و گفتوگو حاصل نمیشود.
وی گفت: این همایش در سطح ملی و بینالمللی انسجام قابل توجهی پیدا کرده و اندیشمندانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مترقی میدانند نیز در آن مشارکت داشتهاند. همه ما در برابر این میثاق ملی که خون شهدا پای آن ریخته شده، مسئولیم و رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر اهمیت پاسداری از حقوق ملت و استقلال را بیش از پیش آشکار کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه با تشریح سه مقطع فعالیت اندیشهای رهبر معظم انقلاب پیرامون آزادی و حقوق ملت گفت: مقطع پیش از انقلاب تأکید بر مفهوم آزادی در چارچوب اندیشه اسلامی و نقد آزادی غربی. مقطع پس از پیروزی انقلاب تا پیش از رهبری تبیین شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در سخنرانیها و خطبهها و مقطع رهبری افزون بر تبیین نظری، پیگیری عملی، اجرایی و تضمین حقوق ملت که نشانههای آن در بیانات و عملکرد ایشان قابل مشاهده است. در منظومه فکری رهبر انقلاب، ابتدا تعریف صحیح حقوق و آزادیها ارائه میشود و سپس سازوکارهای اجرایی و ضمانت اجرای آنها مورد توجه قرار میگیرد. رهبر انقلاب آزادی و حقوق ملت را هم از منظر فردی و هم از منظر جمعی و ملی بررسی کردهاند.