به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۴۱ نفر از نمایندگان در خصوص اجرای قانون انتقال سهیمه سوخت به کارت بانکی را قرائت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به مفاد صریح جزء ۲ بند (ت) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعلام می‌داریم مطابق این قانون دولت مکلف بوده است ظرف دو ماه از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را تصویب و ابلاغ نماید و ظرف ۴ ماه نسبت به اجرای کامل آن اقدام کند.

اکنون با گذشت حدود ۹ ماه از ابلاغ قانون این تکلیف شفاف قانونی نه تنها محقق نشده بلکه علیرغم تصویب پیش نویس آیین نامه در کمیسیون اصلی دولت، نزدیک به دو ماه است که تقدیم هیئت وزیران نشده است، این تعلل غیر قابل توجیه و ترک فعل محرز در اجرای قانون و موجب تضییع حق عمومی است.

اجرای این قانون تکمیل کننده ضروری مصوبه اخیر بنزین سه نرخی است و می‌تواند با شفاف‌سازی مصرف واقعی بنزین و شناسایی کانال‌های قاچاق اثربخشی سیاست قیمت گذاری سه نرخی را به طور قابل توجهی افزایش دهد و تاخیر در اجرای آن به معنای ناتمام گذاشتن فرایند اصلاح الگوی مصرف و مدیریت ناکارآمد در این حوزه است.

بر این اساس ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظران بر اجرای قوانین تاکید داریم دولت باید فوراً و بدون کوچک‌ترین تأخیر دیگری نسبت به تصویب، ابلاغ و اجرایی سازی فوری آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اقدام نماید تا در کنار اقدام تدریجی قیمتی، گام لازم در اجرای اقدامات غیر قیمتی پیش‌بینی شده در قانون نیز برداشته شود.

