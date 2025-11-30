جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش:
پدافند هوایی ارتش همیشه در حالت آمادهباش کامل است
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه این نیرو در دفاع مقدس ۱۲ روزه محکم در برابر دشمن ایستاد و در این راه، ۳۹ شهید را تقدیم کشور کرد، گفت: پدافند هوایی ارتش همواره در حالت آمادهباش ۱۰۰ درصد است تا از ایران دفاع کند.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: امروز با توجه به عملیات ترکیبی دشمن، ما هم نیاز به یک عملیات مشترک نیاز داریم تا به جنگ با دشمن برویم؛ در غیر اینصورت نمیتوانیم با دشمنان مقابله کنیم.
وی با اشاره به اهمیت «دفاع» و مقدسبودن این واژه عنوان کرد: آنچه که ما در صحنه برای مقابله با دشمن آماده میکنیم، مبتنی بر آیات الهی و فرهنگ والای عاشورایی و خط سرخ سیدالشهدا (ع) است.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: جغرافیایی که ایران اسلامی در آن قرار دارد، معروف به «قلب زمین» بوده و در همه نظریههای راهبردی به این موضوع اشاره شده است. ما پرچمدار ظهور حضرت حجت ابن الحسن (عج) هستیم و باید از کشور و میراث خود دفاع کنیم.
امیر سرتیپ الهامی با اشاره به جنگ روانی دشمن یادآور شد: دشمن به خوبی «تفکر مهدویت» را میشناسد و یکی از اهدافش هم از بین بردن تفکر مهدویت در این کشور است. امروز دشمن تلاش میکند تا انسجام نیروهای مسلح، ولایتمداری و معنویات را خدشهدار کند؛ لذا باید در مقابل این اقدام بایستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بر اثر دو جنگ جهانی، حدود ۱۳ میلیون نفر در ایران کشته شدند؛ اما در هشت سال دفاع مقدس ۲۰۰ هزار شهید و در جنگ ۱۲ روزه هم هزار و ۱۰۰ شهید داشتیم، افزود: اگر کمی تأمل کنیم، میبینیم که در زمانی که راهبرد کشور «مقاومت فعال» بود، شهدای کمتری را تقدیم کردهایم و این نشاندهنده اهمیت راهبردی مقاومت فعال در مقابل دشمنان است.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی هشتساله، زمانی که رویکرد کشور مقاومت فعال بود، حتی یک وجب از خاک کشور را هم از دست ندادیم؛ لذا این امر نشان میدهد که حتی اگر دستمان هم خالی بود، نباید از دشمن بترسیم و باید مقاومت کنیم.
امیر سرتیپ الهامی اظهار داشت: راهبرد مقاومت فعال زیر سایه ولایت تجلی پیدا میکند و این موضوع در جنگهای تحمیلی هشتساله و ۱۲ روزه به خوبی نمایان بود.
وی با اشاره به اهمیت انسجام ملی و توانایی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان، تصریح کرد: «رهبری» عامل برترساز ما در جنگ با دشمنان است؛ لذا نباید اجازه دهیم که دشمن در این زمینه توطئه کند و عامل برترساز «ولایت فقیه» را از ما بگیرد.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش تأکید کرد: امروز برای رسیدن به اقتدار باید به توان داخلی تکیه کرد؛ لذا امروز نیازمند عزم ملیِ متکی به مقاومت هستیم و باید مؤلفههای قدرت را درونیسازی کنیم.
امیر الهامی با اشاره به اهمیت پدافند هوایی برای مقابله با دشمنان، یادآور شد: فرمانده معظم کل قوا بارها به اهمیت پدافند هوایی اشاره داشتند؛ همچنین مأموریتی که به پدافند ابلاغ شده، دفاع مؤثر، مستمر و پایدار از آسمان کشور بر اساس چارچوبهای شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور است.
وی بیان کرد: امسال و سال گذشته رژیم صهیونی با کمک همپیمانش آمریکا به ایران حمله کرد؛ اما پدافند هوایی محکم در برابر دشمن ایستاد و در این راه، ۳۹ شهید را تقدیم کشور کرد.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به سازوکار مأموریتی پدافند هوایی ارتش، گفت: پدافند هوایی همواره در حالت آمادهباش و در حالت جنگی کامل بوده است تا از کشور دفاع کند.
امیر الهامی همچنین با اشاره به رشادتهای پدافند هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس هشتساله، افزود: پدافند هوایی بیش از ۴۸ هزار و ۸۰۰ مورد تهدیدات هوایی را دفع و ۶۵۲ فروند انواع هواپیمای دشمن بعثی را نابود کرد؛ به گونهای که رژیم بعثی ناچار شد که دو مرتبه نیروی هوایی خود را بازسازی کند.
وی ادامه داد: امروز در دفاع هوایی با موشکهای هایپرسونیکی مواجه هستیم که سرعتی بیش از ۱۰ تا ۱۵ ماخ دارند؛ اما در مقابل، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم دارای گستردهترین شبکه فرماندهی و کنترل در کشور است.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در بخش دیگری از سخنانش به دستگیری تفنگداران دریایی آمریکا در حوالی جزیره فارسی توسط دلاومردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره و عنوان کرد: در مقطعی که نیروی دریایی سپاه مشغول مقابله با دشمنان در محدوده جزیره فارسی بود، ما در عرصه پدافند هوایی، محکم در مقابل تهدیدات آنها ایستادیم و نیروی هوایی و پدافند ارتش هم در حالت آمادهباش بودند.
امیر سرتیپ الهامی افزود: به زمین نشاندن هواپیمای آیساف (ناتو) در بندرعباس، مقابله با دشمنان در جنگ ۱۲ روزه و به زمین نشاندن هواپیمای ریگی در یک عملیات مشترک از دیگر اقدامات غرورآفرین نیروی هوایی و پدافند هوایی است؛ برای مثال در جنگ ۱۲ روزه، ۱۹۶ فروند هواگرد دشمن سرنگون شد که ۸۹ فروند از آنها توسط نیروی پدافند هوایی ارتش منهدم شدند.
وی در پایان با اشاره به رشادت پدافند در مقابل حمله دشمنان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عنوان کرد: دشمنان از مهمات پنهانکار و پرسهزن در این جنگ استفاده کردند و در حقیقت، ما در جنگ ۱۲ روزه با یک جنگ ترکیبی پیچیده مواجه بودیم که بخشی از آن جنگ سایبری بود.