برگزاری ۷ هزار نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل در استان بوشهر

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، جواد لقمان‌زاده مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری بوشهر، با اشاره به نقش آگاهی و آمادگی مردم و مدیران در برابر تهدیدات، به عنوان زمینه‌ساز ارتقای سطح تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و جوامع محلی در برابر انواع مخاطرات طبیعی و انسانی، اظهار داشت: از اول سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی پدافند غیر عامل در زمینه‌های مختلف از جمله حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، ایمنی سایبری، حوزه زیستی، فرهنگ‌سازی عمومی و ... در سطح دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده که نقش مؤثری در تقویت توان دانشی و مهارتی نیرو‌های استان داشته است.