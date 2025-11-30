مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر خبر داد؛
برگزاری ۷ هزار نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل در استان بوشهر
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر از برگزاری بالغ بر ۷ هزار نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل در استان خبر داد
لقمان زاده افزود: در دولت چهاردهم، اهتمام به پدافند غیرعامل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و برنامههای استان بوشهر نیز با هماهنگی سیاستهای دولت وفاق ملی، در مسیر ارتقای سطح آمادگی و تابآوری جامعه پیش میرود.
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بوشهر با تاکید بر نهادینهسازی نگرش پدافند غیرعامل در تمامی لایههای مدیریتی و اجتماعی استان، خاطرنشان کرد: تداوم دورههای آموزشی از اولویتهای مهم برنامههای آینده استانداری بوشهر خواهد بود، چون رشد سطح آگاهی عمومی و تخصصی در این حوزه، تضمینکننده امنیت پایدار و توسعه همهجانبه استان در برابر تهدیدات نوظهور است.