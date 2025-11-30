خبرگزاری کار ایران
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران

سعود بن محمد الساطی معاون سیاسی وزارت امور خارجه عربستان سعودی به تهران می آید.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت امور خارجه از سفر آقای سعود بن محمد الساطی معاون سیاسی وزارت امور خارجه عربستان سعودی به تهران خبر داد.

سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه عربستان به تهران در ادامه مشورت‌های دیپلماتیک بین دو کشور و با هدف رایزنی در مورد روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای از جمله وضعیت فلسطین اشغالی، لبنان و سوریه، انجام می‌شود. 

دیدار با وزیر امور خارجه نیز در برنامه این سفر قرار دارد.

 

