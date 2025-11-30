به گزارش ایلنا، رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی امروز (یکشنبه ۹ آذرماه) مجلس گفت: درود و سلام و صلوات بر روح نبی مکرم اسلام، پیامبر رحمت و مهربانی حضرت ختم‌مرتبت، محمد مصطفی(ص) و آل‌الله. همچنین یاد و نام شهدا و روح بلند و ملکوتی امام شهدا را گرامی می‌داریم و برای مقام معظم رهبری آرزوی صحت و سلامت داریم. هفته بسیج را نیز گرامی می‌داریم.

وی افزود: عرض سلام خدمت ملت بزرگ ایران، به‌ویژه مردم شریف و مرزدار پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی و روانسر. امروز در شرایطی سخن می‌گویم که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های ظالمانه و نابرابر جهان استکبار ایستاده است. دشمنان ملت ایران گمان کرده‌اند با بستن درهای تجارت و فشار بر معیشت مردم می‌توانند روح آزادگی و استقلال و اراده این سرزمین را در هم بشکنند؛ غافل از آنکه تاریخ ایران، تاریخ ایستادگی و بازسازی از دل سختی‌هاست.

یوسفی تأکید کرد: آنچه از هر سیاست و طرح اقتصادی مهم‌تر است، وحدت و همدلی مردم و مسئولان است. ما باید بپذیریم مسیر عبور از تحریم‌ها نه از دروازه ناامیدی و تفرقه، بلکه از راه همکاری، هم‌افزایی و صداقت در خدمت‌گذاری است. امروز وقت آن است که به‌جای نگاه‌های حزبی، منافع ملی و مصلحت مردم را در صدر قرار دهیم. تمام اقشار مختلف ملت بزرگ ایران در یک صف واحد قرار دارند و با شنیدن نام وطن قلبشان می‌تپد. بیایید پاسخ این عشق را با عمل بدهیم؛ با تصمیم‌های درست، با صداقت در گفتار و خدمت بی‌منت.

وی افزود: آنچه باید بماند، اعتماد ملت به مسئولان و پیوند مردم با مردم است. این سرمایه ملی و این اتحاد مقدس را نباید در گردوغبار اختلافات سیاسی از دست بدهیم. بیاد بیاوریم که هرکس و هر گروهی خلاف این واقعیت حرکت کند، مصداق خود ویرانگری است. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدبیر، صداقت و عقلانیت در گفتار و کردار مسئولان است. ما فرزندان ملتی هستیم که در سخت‌ترین لحظات، از تهدید و تحریم فرصت ساخت و امروز نیز خواهیم ساخت.

نماینده مردم در مجلس ادامه داد: از دولت محترم و وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی می‌خواهم توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مرزهای رسمی شیخ‌سله و شوشمی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و با تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای زیرساخت‌های این مرزها، این گذرگاه‌های حیاتی را به جایگاه واقعی خود برسانند. توسعه این مرزها یعنی تثبیت جمعیت در مناطق مرزی، رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری محلی، افزایش صادرات و تجارت رسمی و تقویت پیوندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با کشور عراق.

این نماینده مردم در مجلس، عنوان کرد: مرزهای شیخ‌سله و شوشمی می‌توانند موتور محرک توسعه غرب ایران باشند، اما متأسفانه هنوز از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها محرومند؛ جاده‌های فرسوده، گمرک‌های غیرفعال و امکانات اداری و خدماتی که در حد نام مرز رسمی نیستند. کرمانشاه دروازه غرب ایران است؛ اگر به این مهم توجه نشود، چگونه باید انتظار عبور از مسیر توسعه را داشته باشیم؟

یوسفی خطاب به وزیر کشور گفت: با توجه به جلسات مکرر و مطالبه بحق مردم شریف و مرزدار، هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف بازسازی روستاهای مرزی شهرستان‌های پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی انجام شود. اگر می‌خواهیم امنیت پایدار داشته باشیم باید زندگی را به مرز بازگردانیم. مرز را نمی‌توان فقط با دیوار و سیم‌خاردار نگه داشت؛ مرز را مردم نگه می‌دارند. روستایی بی‌ادعا که امید دارد، می‌ماند و از سرزمینش دفاع می‌کند. بازسازی روستاهای مرزی نه فقط یک کار عمرانی بلکه یک ضرورت مهم ملی و امنیتی است. هر مدرسه‌ای که در مرز ساخته می‌شود و هر خانه‌ای که بازسازی و چراغ آن روشن می‌شود یعنی یک سدی در برابر فقر، مهاجرت و ناامنی.

وی تصریح کرد: ضمن تقدیر از حضور میدانی دکتر بازوند، مدیرعامل شرکت زیرساخت و معاون وزیر، و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های حیاتی حوزه راه، از وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی می‌خواهم پروژه مهم کنارگذر پاوه را از رکود خارج کرده و با تزریق اعتبار لازم، زمینه تحقق مطالبه بحق مردم شریف پاوه را فراهم کنند.

یوسفی در تذکری به وزیر نفت گفت: در اسرع وقت اجرای سند طرح‌های توسعه نفت، گاز و پتروشیمی استان کرمانشاه در دستور کار ویژه قرار گیرد و عملیات اجرایی این طرح‌ها که نقش اساسی در اشتغال و کاهش بیکاری دارند آغاز شود. از جمله این طرح‌ها، طرح تولید لاستیک‌های مصنوعی در شهرستان روانسر است که با وجود فراهم‌شدن همه مقدمات، هنوز عملیاتی نشده است.

وی همچنین به وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تذکر داد و پرسید: علت عدم اجرای همسان‌سازی حقوق در خصوص بازنشستگان وزارت کشور چیست؟ آیا رواست افرادی که سال‌ها ستون‌های اصلی اداره کشور بوده‌اند، امروز پس از عمری خدمت صادقانه در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی، در تأمین معیشت، تحصیل فرزندان، درمان و اجاره مسکن دچار مشکل شوند؟ پس عدالت کجاست؟ تفاوت این مجموعه با سایر دستگاه‌های اجرایی در چیست؟ اجرای فوری، عادلانه و کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور نه یک مطالبه خاص بلکه دفاع از شأن همه کسانی است که روزی ستون نظم و امنیت این کشور با تلاش و صداقت خود بوده‌اند.

وی در ادامه افزود: از مردان مردی می‌گویم که شب و روز بی‌قرار هستند تا لحظه ای امنیت این سرزمین دچار تزلزل نگردد؛ از نیروهای مسلح می‌گویم؛ فرزندان ملت ایران که در هر شرایطی جانشان را سپر کردند تا ما در آرامش باشیم. این قشر شریف نه اهل مطالبه گری است نه اهل شعار؛ سرباز وطن همیشه ساکت است اما سکوتش فریاد غیرت است. در شرایطی که تورم، فشار معیشت، اجاره مسکن و هزینه‌های زندگی کمر اقشار مختلف را خم کرده، کارکنان نیروهای مسلح بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت در پرداخت‌ها، مسکن و خدمات واقعی هستند. دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح باید طرح جامع حمایت معیشتی نیروهای مسلح را تصویب و اجرایی کنند.

یوسفی در تذکری دیگر به وزیر کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی و سازمان برنامه و بودجه گفت: علت عدم اجرای کامل قانون رتبه‌بندی برای بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۱ به بعد چیست؟

وی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور و وزرای نیرو و برنامه و بودجه گفت: دیار حماسه و غیرت، قلب غرب کشور، با تنش آب شرب، صنعت و کشاورزی مواجه است. کرمانشاه این گنجینه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی، سال‌ها زیر سایه کم‌توجهی از قطار توسعه عقب مانده است. از دولت می‌خواهم برنامه فوری و عملیاتی برای اجرای پروژه راهبردی سامانه سردسیری داشته باشند. قطعا با اجرای این سامانه، عدالت منطقه‌ای معنا پیدا می‌کند و کرمانشاه به محور توسعه غرب کشور تبدیل خواهد شد.

