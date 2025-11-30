خبرگزاری کار ایران
احمدی سنگر در تذکر شفاهی:

علت افزایش بدهکاران بانکی عدم اجرای قوانین مجلس است

علت افزایش بدهکاران بانکی عدم اجرای قوانین مجلس است
کد خبر : 1720844
نماینده مردم رشت در مجلس خواستار اجرای دقیق مصوبات مجلس برای کاهش بدهکاران بانکی و در نتیجه کاهش تعداد زندانیان شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی سنگر در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ضمن قدردانی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در گفتگو با مردم ایران، گفت: ما همه تابع امر رهبری هستیم و همه دستگاه ها در این زمینه همت خواهند داشت.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در ادامه تذکر خود با استناد به ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی مجلس، عنوان کرد: ما برای کاهش تعداد زندانیان در زندان ها باید ببینیم علت افزایش بدهکاران بانکی چیست و باید تلاش کنیم تا مدخل ورودی زندان ها کاهش یابد.

وی افزود: کمیسیون ها باید طرح هایی را که اولویت دارند در دستور کار قرار دهند و با کنترل بازار و نظارت بر عملکردها، بازار رها شده را در دست بگیرند تا هر روز شاهد تغییر قیمت ها نباشیم.

احمدی سنگر در ادامه با بیان اینکه روند خرید از بازار و دادن چک و بعد تغییر قیمت ها باعث عدم توان در پرداخت می شود، گفت: محکومیت های مالی باید علت یابی شود ضمن اینکه اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس در جامعه می تواند از مشکلات بکاهد و کاهش نرخ ارز می تواند باعث رفع مشکلات اقتصادی مردم شده که دولت و قوه قضائیه باید در این زمینه همت گمارند.

