جلسه شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی برگزار و ماهیت فقهی ضمانت صندوق ضمانت سپرده‌ها بحث و بررسی شد.

این نشست به منظور تحلیل جنبه‌های شرعی و فقهی این صندوق تشکیل گردید و بخش‌هایی از طرح موسوم به "گزیر" را مورد بحث قرار داد.

طرح "گزیر" که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مرحله بررسی قرار دارد، به مسائل مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌پردازد.

کارشناسان و اعضای شورای فقهی به این جمع‌بندی رسیدند که حق عضویت‌های دریافتی توسط صندوق از بانک‌ها، ماهیت بیمه‌ای ندارند. دلیل این امر آن است که صندوق پس از جبران بدهی‌های بانک ورشکسته، برای استیفای وجوه پرداختی، به دارایی‌های همان بانک رجوع می‌کند و این فرآیند با اصول بیمه‌ای مغایرت دارد.

در پایان نشست، اعضای شورای فقهی ماهیت قرارداد مذکور را به عنوان "ضمان با اجرت" تأیید کردند.

جزئیات بیشتر از این جلسه در گزارش رسمی مرکز منتشر خواهد شد.

