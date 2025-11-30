خبرگزاری کار ایران
سعیدی در تذکری:

کشاورزان جنوب کرمان گرفتار عدم برخورد با قاچاق سوخت شده‌اند

نماینده جیرفت در مجلس خواستار ورود وزیر کشاورزی و ستاد مدیریت سوخت باید با برخورد با قاچاقچیان واقعی سوخت، مانع خسارت بیشتر به کشاورزان جنوب استان کرمان شوند.

به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به مشکلات کشاورزان جنوب استان کرمان، گفت: مسبب اصلی قاچاق سوخت، کوتاه در برخورد با قاچاقچیان است و کشاورزان دخالتی در آن ندارند که باید تاوان آن را بدهند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزان جنوب کرمان دارای پرونده‌های متعدد قضایی در حوزه سوخت هستند در حالی که دخالتی در این موضوع ندارند، گفت: امروز تسهیلات کشاورزی این کشاورزان، آب، برق و سوخت آنها قطع شده است لذا باید تدبیری شود تا کوتاهی دیگران به گردن کشاورزان مظلوم نیفتد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: ستاد مدیریت سوخت و وزیر کشاورزی باید پاسخگوی کشاورزان جیرفتی و عنبرآبادی باشند که به غلط در حوزه سوخت دچار مشکل شده اند.

 

