رئیس پژوهشکده شورای نگهبان:
میتوانیم رهبری را ضامن حقوق ملت و آزادیهای مشروع بدانیم
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: رهبری معظم هم ضامن حقوق ملت و آزادیهای ملت بودند و هم در این جهت تلاش کردند از دیرباز و هم در زمانی که مسئولیت اجرایی داشتند در این زمینه قدم و گام برمیداشتند و از همین رو میتوانیم ایشان را ضامن حقوق ملت و آزادیهای مشروع بدانیم. ایشان در انتخابات به واژه «حقالناس» اشاره داشتند که برای ما بسیار مهم بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع» که صبح امروز برگزار شد، گفت: نکته اولی که در این جهت باید بگویم بحث کلی پیرامون آزادی است. آزادی و حقوق ملت که ما در این همایش دنبال میکنیم یک مفهوم قدیمی است، اما نگاه انقلاب اسلامی و صاحبنظران انقلاب اسلامی و در قانون اساسی به دقت از این واژههای گرانسنگ بهرهبرداری شد و به عنوان پایه اصلی در قانون اساسی لحاظ شد. آنچه که مهم است این است که مردم ما از قبل از انقلاب آزادی و استقلال را فریاد میزدند و در انقلاب اسلامی آن را محقق کردیم؛ بنابراین باید ببینیم که اندیشمندان ما در این زمینه چه مطرح کردهاند.
وی ادامه داد: بدون تردید یکی از صاحبنظران و اندیشمندان اسلامی رهبر انقلاب هستند. رهبر انقلاب هم نظریهپردازی کرده و هم ترویج کرده و هم مجاهدت و تلاش برای آزادی و حقوق ملت داشتهاند. آنچه مد نظر ایشان بوده است این است که در مقولاتی مانند آزادی بیندیشیم و تحقیق و تفحص داشته باشیم. این موضوع چه در خطبههای نماز جمعه ایشان در دهه ۶۰ و چه در بیانات ایشان در یک دهه اخیر میتوانیم ببینیم. ایشان میفرمایند باید فکری برای فکر کرد و برای اندیشهورزی تلاش کرد.
کدخدایی تصریح کرد: بحث آزادی ابعاد مختلفی دارد. ایشان تأکید دارند که ما در بعد معنوی نیز بحث آزادی را داریم؛ اما آنچه که مورد بحث است آزادی سیاسی و اجتماعی است که زیربنای مقولههای انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی مطالبه مردم برای تحقق آزادی و استقلال بود و مقام معظم رهبری در همراهی با امام خمینی برای تحقق آزادی و استقلال تلاش کردند.
وی ادامه داد: این همایش با هماندیشی صاحبنظران مطرح شد و در سال گذشته در ۱۲ آذرماه پیشنشست همایش را برگزار کردیم. در طول یک سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه مباحث علمی و اندیشهای انجام شد.
کدخدایی گفت: در طول یک سال گذشته ۵۴۰ مقاله و چکیدهمقاله دریافت کردیم که از این تعداد ۴۰۰ مقاله کامل است و بیش از ۸۵۰ نویسنده و محقق با ما همکاری داشتند و بیش از ۷۰ پیشنشست در مراکز دانشگاهی و حوزوی برگزار شد. همکاری ۳۶ مرکز دانشگاهی و ۲۲ پژوهشگاه حوزوی و دانشگاهی را داشتیم. همچنین محققانی از ۵ قاره جهان با ما همکاری داشتند. برخی از آنها در روز پایانی همایش حضور خواهند داشت و به ارائه مقاله میپردازند.
کدخدایی گفت: برکت وجودی مقام معظم رهبری بزرگترین هدیه برای ما است و این اندیشه حول اندیشههای ایشان شکل گرفته است و امیدواریم این همایش آغازی برای تتبع و تدبر در سایر اندیشههای ما باشد.
