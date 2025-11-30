دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مخترعان استان البرز
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سفر به استان البرز، در نشستی با جمعی از مخترعان و نخبگان این استان، ضمن بررسی موانع موجود در مسیر تجاریسازی اختراعات، بر برنامهریزی برای تسهیل فرآیندهای ثبتی و حمایتهای حقوقی از جامعه مخترعان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، آیین اعطای گواهینامه مخترعان و نوآوران استان البرز امروز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگزار شد. در این مراسم که در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز برگزار شد پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون اسناد، سیامک اسلامی رئیس مرکز مالکیت معنوی و ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز حضور داشتند. این آیین با مشارکت جمعی از مخترعان و نوآوران استان البرز همراه بود.
حسن بابایی در این نشست با اشاره به رشد چشمگیر آمار اختراعات و طرحهای صنعتی در کشور اظهار کرد: روند رو به افزایش ثبت اختراعات بیانگر اهتمام ارزشمند جوانان در تولید دانش بومی و نقشآفرینی در جهش علمی کشور است.
وی حمایتهای قانونی و چالشهای موجود در مسیر تجاریسازی را از مهمترین دغدغههای مخترعان عنوان کرد و افزود: پیگیریهای جدی برای رفع این موانع در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
بابایی همچنین با تأکید بر اهمیت دانش مالکیت معنوی، نقش دانشگاهها را در ارتقای آموزش این حوزه بهویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی ضروری دانست و گفت: آییننامه تشکیل باشگاه مخترعان و نوآوران در حال نهاییسازی است و بهزودی نخستین باشگاه در استان البرز راهاندازی خواهد شد. این باشگاهها با هدف تقویت فعالیتهای صنفی، ارائه حمایتهای حقوقی و ایجاد شبکه ارتباطی میان مخترعان فعالیت خواهند کرد.
در ادامه این نشست سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی، اظهار کرد: امروز اولین جلسه با مخترعان استان البرز را برگزار کردیم تا مسائل و مشکلات آنان را استماع کنیم. در این جلسه چند موضوع بسیار مهم مطرح شد که ما حتماً از طریق مرکز مالکیت معنوی برای برطرف کردن آنها اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از چالشهای ما در حوزه مالکیت فکری، نبود کارشناسی رسمی تخصصی در این حوزه است. به همین دلیل تلاش میکنیم با همکاری شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز مشاوران قوه قضاییه، این رشته تخصصی را برای حوزه مالکیت فکری ایجاد کنیم.
اسلامی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، بحث کارگزاریهای رسمی ثبت اختراع است. در آییننامه قانون جدید پیشبینی کردهایم که کارگزاران رسمی ثبت اختراع در کشور تأسیس شوند، تحت نظارت قرار بگیرند و آموزشهای لازم را دریافت کنند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا فرایند تنظیم اظهارنامه نقشی کلیدی در افزایش شانس پذیرش اختراع دارد و باید بهصورت تخصصی و دقیق انجام شود تا بهدرستی به مرکز برسد و احتمال اختراعپذیری آن افزایش یابد.
رئیس مرکز مالکیت معنوی تصریح کرد:در حوزه حمایت از مخترعان نیز بنا داریم با توجه به اینکه از سال ۱۴۰۶ کل فرایند داوری اختراعات وارد مرکز مالکیت معنوی خواهد شد، ظرفیت جذب نخبگان را در بخش ارزیابی ایجاد کنیم. هماکنون ارزیابی اختراعات توسط دانشگاهها انجام میشود، اما مطابق قانون حمایت از مالکیت صنعتی، ما مجاز به جذب ارزیاب اختراع هستیم و این افراد را از بین نخبگان و نوآوران کشور، بدون آزمون و در اولویت، وارد مرکز خواهیم کرد تا در این عرصه به ما کمک کنند.
وی در ادامه به موضوع تجاریسازی اختراعات اشاره کرد و گفت: بسیار مهم است که اختراعات صرفاً در حد یک گواهینامه ثبت باقی نمانند و به ارزشآفرینی واقعی برسند. ما در حوزه برندسازی و ثبت علامت تجاری در خدمت مخترعان گرامی هستیم و خدمات ویژه ارائه خواهیم داد. همچنین در آییننامه تجاریسازی اختراعات ثبتشده که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین است، تلاشمان بر این است که حلقه پایانی چرخه تجاریسازی را تکمیل کنیم.
وی اظهار کرد:چند سال اخیر، تغییراتی در فرایند ثبت داشتهایم، اما طبق قانون جدید، تغییرات کلان اتفاق نیفتاده است؛ زیرا خوشبختانه قانون قدیم در حوزه ثبت اختراعات از نظر ساختاری وضعیت قابل قبولی داشت. با این حال، بخش هوشمندسازی فرایند ثبت اختراعات موضوعی است که تغییرات اساسی در آن ایجاد شده و تلاش داریم ارزیابی اختراعات را با رویکرد هوشمندسازی پیش ببریم.
در ادامه این جلسه ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری، اظهار کرد:درباره شرکتهایی که توانمندی لازم را دارند و از نظر اختراع به سطح قابل قبولی رسیدهاند، باید گفت که با وجود تشکیل شخصیت حقوقی، فرآیند تبدیلشدن آنها به شرکتهای دانشبنیان با سختگیریهایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری مواجه است. برخی از این شرکتها به دلیل همین سختگیریها دلسرد و ناامید میشوند و حتی از ادامه مسیر بازمیگردند.
وی افزود: لازم است این مجموعهها از مشاورههای مناسب بهرهمند شوند. بسیاری از این شرکتها توسط جوانان نخبه و دانشجویان توانمند اداره میشوند، اما مسیر دانشبنیان شدن برای آنان بسیار پیچیده و دشوار طراحی شده است و همین باعث میشود برخی منصرف شوند. به نظر ما ضروری است که در سطوح مختلف دانشگاهی و نهادی، هم مشاورههای تخصصی ارائه شود و هم حمایتهای لازم صورت گیرد تا این شرکتها بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند. این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده و قوانین مرتبط نیز وجود دارد.
نصیری در ادامه به ظرفیتهای بالای اقتصادی البرز اشاره کرد و گفت: استان البرز یکی از استانهای قدرتمند کشور در حوزه اقتصاد است. حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در این استان انجام میشود. البرز رتبه نخست صنعت داروسازی کشور را در اختیار دارد و ۶۷ درصد شرکتهای داروسازی ایران در این استان فعالیت میکنند. همچنین ۸۰ درصد شرکتهای تولید ماکارانی کشور در البرز مستقر هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰ هزار شرکت و مؤسسه در استان ثبت شده که حدود یک درصد آنها معادل حدود ۶۰۰ شرکت دانشبنیان هستند. بسیاری از شرکتها تمایل دارند وارد حوزه دانشبنیان شوند و امیدواریم با رفع موانع فناورانه، این مسیر برای آنان هموار شود.
مدیرکل ثبت شرکتها در پایان خاطرنشان کرد:یکی از اقدامات مهم ما در استان، پایلوتکردن سامانه جامع ثبت شرکتها بوده است. خوشبختانه البرز بهترین عملکرد را در این حوزه داشته و ۱۷۰ شرکت با مسئولیت محدود و خاص از طریق این سامانه تأسیس شدهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای استان و استقبال فعالان اقتصادی از فرآیندهای تسهیلشده ثبت است.
در ادامه این نشست، مخترعان حاضر به طرح دیدگاهها، مشکلات و پیشنهادهای خود در زمینه تسریع روندهای ثبتی، ارتقای حمایتها و بهبود مسیر تجاریسازی پرداختند.
در پایان این مراسم، گواهینامه ثبت اختراع و لوح تقدیر ۳۸ مخترع که در سال جاری موفق به ثبت دستاوردهای خود شدهاند، اهدا شد.
بر اساس گزارش مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، در هشتماهه نخست سال جاری ۳۸ اختراع در استان البرز و در مجموع ۸۲۳ اختراع داخلی، ۱۳۴ اختراع بینالمللی، ۹۵۴ طرح صنعتی، همچنین ۱۸ هزار و ۵۸۲ علامت تجاری داخلی و ۱۵۲۰ علامت تجاری بینالمللی در کشور به ثبت رسیده است.