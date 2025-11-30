جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات برای تصویب گزارش نهایی تفریغ بودجه ۱۴۰۳

به گزارش ایلنا، سیداحمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور، در اولین جلسه هیئت عمومی این نهاد نظارتی از ارائه گزارش اولیه عملکرد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین، امکان نظارت به‌هنگام برای دیوان فراهم شده و به محض اتمام سال مالی، جلسات هیئت عمومی برگزار و گزارش اولیه تقدیم مجلس شد.

دستغیب در ادامه با اشاره به نظارت بر ۴۳ شرکت دولتی، ابراز امیدواری کرد: «در صورت تصویب اصلاحات قانونی توسط مجلس شورای اسلامی، امکان ارائه گزارش‌ها از همان ابتدای سال مالی در تقویم مجلس فراهم خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه به دو موضوع کلیدی تقدم زمانی ارائه صورتحساب بودجه و اصلاح مهلت‌های اجرایی، برای تسریع در امور نظارتی اشاره کرد و گفت:پیشنهاد شد دولت محترم گزارش محاسباتی را زودتر از موعد قانونی فعلی (پایان شهریور) ارائه نمای و همچنین درخواست شد مهلت‌های اجرای احکام پس از پایان سال مالی (به‌ویژه در حوزه نفت) در قوانین دائمی اصلاح شود تا امکان ارائه گزارش نهایی دیوان در ابتدای سال بعد فراهم آید. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به ارائه منظم گزارش‌های موضوعی مانند «منابع و مصارف بودجه» به صورت ماهانه، این امر را نمادی از نظارت مستمر دانست و گفت:از امروز رسیدگی به "بودجه ۲۰۷ واحد" آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود گزارش نهایی حداکثر تا نیمه آذرماه تنظیم و به مجلس تقدیم شود.

