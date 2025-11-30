به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون به عنوان نماینده متقاضیان دو فوریت در بیان اینکه چرا باید به این دو فوریت رأی دهیم، عنوان کرد: طبق اصلاحی که در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس اتفاق افتاد، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام است، در نتیجه دولت در یک مرحله جداولی را تقدیم مجلس خواهد کرد که این جداول حکم ندارد، در این لایحه که ما تقاضای دو فوریت آن را مطرح کردیم چند موضوع را مشخص کرده ایم؛ یک اینکه الزامات باید در لایحه الحاق آورده شود و دوم اینکه تا اول دی ماه به مجلس ارائه شود.

تاجگردون با اشاره به اینکه لایحه مذکور پنج ماده دارد که مجموعه‌ای از احکام سنوات گذشته را تنفیذ و یک سری الزامات هم دارد که می‌توان در جریان بررسی طرح برخی را حذف و اضافه کنیم، در بیان ضرورت این الزامات عنوان کرد: در قانون بودجه در سنوات گفته می‌شود که حقوق گمرکی برای خودرو یا تلفن همراه چقدر است؟ در این الزامات ما باید به دولت بگوییم وقتی لایحه بودجه را به مجلس می‌آورد تکلیف ما در مجلس برای این موضوع را مشخص کند، چرا که اگر مشخص نکند ما نمی‌توانیم کاری کنیم؛ لذا الزام یعنی باید در جدول این موضوع را قرار دهد تا ما در مورد آن تصمیم بگیریم.

وی ادامه داد: اینکه نرخ مبنای محاسبه حقوقی ورودی یا مشارکت شهرداری‌ها چقدر است یا اینکه سقف انتشار اوراق اسلامی چقدر است یا به عنوان مثال عدد تهاتر معاوضه کالاها، نفت و غیره چقدر است، همه جزو مواردی است که باید در بودجه آورده شود که در الزامات این‌ها مشخص شده است، چرا که شاید دولت این موارد را در بودجه نیاورد، اما با این لایحه دولت را الزام می‌کنیم که این اعداد هم در بودجه آورده شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید مجدد بر اینکه طبق اصلاحی که در ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی اتفاق افتاد، مجلس اختیارات خود را در اختیار دولت قرار داده است، تصریح کرد: ما در این طرح می‌خواهیم اختیارات دولت را در یک چارچوب قرار دهیم که آن چارچوب مطلوب مجلس است. مثلا افزایش ضریب بازنشستگان، حداکثر و حداقل حکم بازنشستگان، میزان مستمری والدین شهدا، کمیته امداد، بهزیستی و غیره همه باید توسط دولت مشخص و در بودجه آورده شود تا مجلس براساس آن تصمیم بگیرد.

