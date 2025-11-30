موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) با ۱۷۸ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

