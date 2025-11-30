خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نمایندگان مجلس با تقاضای دو فوریت درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) با ۱۷۸ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

