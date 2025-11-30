ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، واگذاری حقوق مالکانه شرکت کفش ملی نسبت به ملکی واقع در میدان قیام تهران، توسط یکی از اعضای هیات‌مدیره و بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم انجام شده‌ و بخشی از وجوه این قرارداد نیز برخلاف مقررات قانونی، در حساب شخص حقیقی وصول شده‌ است.

این نهاد نظارتی ضمن رسیدگی به این تخلف، بر ضرورت رعایت کامل ترتیبات و مجوزهای قانونی در واگذاری املاک صندوق بازنشستگی کشوری تاکید دارد.

