ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد واگذاری ملک متعلق به شرکت کفش ملی غیرقانونی بوده است و به آن رسیدگی می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، واگذاری حقوق مالکانه شرکت کفش ملی نسبت به ملکی واقع در میدان قیام تهران، توسط یکی از اعضای هیاتمدیره و بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم انجام شده و بخشی از وجوه این قرارداد نیز برخلاف مقررات قانونی، در حساب شخص حقیقی وصول شده است.
این نهاد نظارتی ضمن رسیدگی به این تخلف، بر ضرورت رعایت کامل ترتیبات و مجوزهای قانونی در واگذاری املاک صندوق بازنشستگی کشوری تاکید دارد.