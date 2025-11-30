خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی مجلس/ ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار نمایندگان

جلسه علنی مجلس پس حدود یک‌ساعت جلسه غیرعلنی به ریاست قالیباف و با دستور کار ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  جلسه علنی امروز ( یکشنبه  ۹ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور نمایندگان آغاز شد.

قالیباف در  ابتدای این جلسه گفت: حدود ۵۵ دقیقه از ساعت ۸ صبح یک جلسه غیرعلنی درباره بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد. 

دستور کار مجلس به شرح زیر است: ادامه رسیدگی به کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴)

