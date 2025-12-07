سعیدی در گفتوگو با ایلنا:
هر زمان با ناکارآمدی در حوزههای اقتصادی مواجه شدیم، خواستهایم ذهنیت مردم را به سمت دیگری هدایت کنیم
نماینده سابق مجلس گفت: هر زمان که ناکارآمدی را در حوزههای اقتصادی مشاهده کردیم، به نحوی از انحاء خواستهایم که ذهنیت مردم را به سمت دیگری هدایت کنیم تا اصل موضوع حاشیه قرار بگیرد. اکنون نیز آنچه که مهم است، شاخصهای بسیار تکاندهنده اقتصادی است که سفره مردم را روز به روز نحیفتر میکند. در چنین شرایطی، یک حکمرانی درست و اصولی باید سعی کند حداقل این شکاف را با مواردی مانند حجاب و عفاف بیشتر نکند.
معین الدین سعیدی نماینده سابق مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که از ابتدای ایجاد دولت وفاق، نقدهایی به این تعریف وفاق شده است که به نظر میرسد اکنون، بعد از گذشت یک سال، این ایده به پایان رسیده و اختلافات در عمل به چند صدایی بیرون رسیده است. به نظر شما، آیا این اختلافات واقعی است یا نشانهای از ضعف در هماهنگی اعضای دولت است، گفت: حقیقت این است که من شخصا هنوز با این ساختار وفاق خیلی کنار نیامدم. واقعاً نمیدانم منظور عزیزان دولت از این موضوع وفاق چیست. آیا صرفاً وفاق با مراکز قدرت است؟ یا وفاق با مردم است.
رویههای دولت همان مسیری است که دولتهای قبل دنبال کردند
وی ادامه داد: این موضوع همچنان برای من گنگ است و وقتی رویههای دولت را میبینیم و آن را با فضایی که در زمان انتخابات حاکم بود، مقایسه میکنیم احساس میکنم متأسفانه مسیری که دولت در پیش گرفته، دقیقاً همان مسیری است که دولتهای قبل دنبال کردند و نتیجهاش همین شکافهای جدی است که الان بین ملت و دولت حکمفرماست.
این نماینده سابق مجلس گفت: به عنوان کسی که در زمان انتخابات خیلی تلاش کردم برای اینکه این گفتمان بیاید و دولت را تشکیل دهد به نوعی احساس میکنم که مواجهه خوب، درست و منطقی با رای مردم اتفاق نیفتاده است و این موضوع حجاب و عفاف هم در ادامه همان روندی است که باعث شکاف بیشتر ملت و دولت شده است.
حجاب و عفاف لزوماً منطبق با هم نیستند
وی افزود: این نحوه مواجههای که بسیاری از ارکان قدرت نسبت به مقوله حجاب دارند و این حساسیتی که نسبت به حجاب دارند را با رویکرد امامین انقلاب یا حتی شهید سلیمانی که نوع نگاهشان نسبت به دختران این سرزمین فارغ از نحوه پوشش آنها کاملا متفاوت بود، مقایسه کنید، از سوی دیگر آیا این حساسیتی که نسبت به حجاب داریم را نسبت به مواردی مثل کودکان کار، مشکلات زیست محیطی، تورم لجام گسیخته و اختلاسهای عجیب و غریبی که در کشور ما فقط وجود دارد و شاید مشابه آن را در کمتر اقتصادهای دنیا داشته باشیم، داریم؟ ای کاش ذرهای از این حساسیت را نسبت به چنین مقولاتی داشتیم چه بسا که شرایط عمومی کشور بهتر از این بود.
سعیدی در پاسخ به این سوال که شنیده شده برخی فشارها برای بازگشت سختگیریهای اجتماعی درباره حجاب وجود دارد. به نظر شما، چه کسی یا کدام نهاد در حال اجرای سیاستی متفاوت از موضع رسمی دولت است، گفت: زمانی که در مجلس بودم با اصل این موضوع که حجاب و عفاف را کنار هم قرار دهیم، مخالف بودم؛ حجاب یک حکم الهی است اما ماهیتاً با بحث عفاف لزوماً منطبق با هم نیستند.
انتظار میرفت بعد از جنگ ۱۲ روزه، رویههای حکومتی نظر غالب مردم را تأمین کند
دوگانگی در ارکان دولت صرفاً بیتوجهی و توهین به رأی مردم تلقی میشود
وی ادامه داد: چه بسا انسانهای آزادهای وجود دارند که فیزیک حجاب مدنظر ما را ندارند و چه بسا انسانهای محجبهای که فاقد مولفههای عفاف هستند، لذا کنار هم گذاشتن این دو موضوع از نظر من اساساً کار درستی نیست. نکته بعدی این است که قانونی در مجلس مصوب شد و دولت آن را ابلاغ نکرد. از سوی دیگر انتظار میرفت که به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه که مردم نشان دادند در سختترین شرایط پای کار کشور و نظام هستند، رویههای حکومتی به نوعی در نظر گرفته شود که نظر غالب مردم را تأمین کند.
سعیدی یادآور شد: اگر از مردمی که اکنون زیر فشار تورم و مشکلات عدیده اقتصادی هستند، بپرسید که حجاب چندمین اولویتشان است، شاید این موضوع اولویت صدمشان هم نباشد. لذا انتظار میرود که ارکان دستگاههای اجرایی به وظیفه ذاتی خود بیشتر توجه کنند و به مشکلات مردم رسیدگی کنند.
وی افزود: در این حوزه، اینکه برخی از ارکان دولت هم بگویند که معتقد به راهکارهای نرم افزاری هستند اینها کفایت نمیکند کما اینکه در دولت برخی از اعضای دولت هستند که میبینیم با موضوع ادامه فیلترینگ کماکان موافق هستند و این دوگانگی در ارکان دولت از نظر مردم، صرفاً بیتوجهی و توهینی به رأی مردم تلقی میشود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در چینش اعضای کابینه، عملا ملاحظات جامعه ایرانی در نظر گرفته نشد و به نظر میرسد که جامعه ما از این موارد خیلی وقت است که گذشته است. لذا اگر بخواهند مواردی مانند بحث حجاب را با همان سبک و سیاقی که در قانون عفاف و حجاب آوردهاند اجرا کنند، عملا جامعه ظرفیت پذیرش این موضوع را ندارد و صرفا باعث بیشتر شدن شکافهایی است که در کشور وجود دارد و این از دو قطبیهایی است که بسیاری از مسئولین عالی نظام نسبت به ادامه این قطبیها هشدار داده بودند.
حداقل شکاف میان حاکمیت و مردم را با مواردی مانند حجاب و عفاف بیشتر نکنید
سعیدی درباره اینکه در فضایی که جامعه با بحران اقتصادی مواجه است و ممکن است با افزایش قیمت بنزین فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد شود، آیا این محدودیتهای اجتماعی فشار مضاعفی به جامعه ایجاد نمیکند و آیا دولت و فراتر از آن حاکمیت، این پیام اجتماعی را دریافت کردهاند؟، خاطرنشان کرد: حس میکنم هر زمان که ناکارآمدی را در حوزههای اقتصادی مشاهده کردیم، به نحوی از انحاء خواستهایم که ذهنیت مردم را به سمت دیگری هدایت کنیم تا اصل موضوع حاشیه قرار بگیرد. اکنون نیز آنچه که مهم است، شاخصهای بسیار تکاندهنده اقتصادی است که سفره مردم را روز به روز نحیفتر میکند. در چنین شرایطی، یک حکمرانی درست و اصولی باید سعی کند حداقل این شکاف میان اکمیت و مردم را با مواردی مانند حجاب و عفاف بیشتر نکند.
عرش الهی با ریاکاری و تبعیض و اختلاس به لرزه در خواهد آمد نا با موی دختران سرزمینم
وی ادامه داد: متأسفانه با عقلانیت مناسبی مواجه نیستیم. بارها همان موقع هم عرض کردم که عرش الهی با موی دختران این سرزمین نمیلرزد اما با این فسادهایی که وجود دارد، با تبعیضهایی که در رویههای اجرایی حکمفرماست و با اختلاسهایی که برخی میکنند و همچنین با پدیده ریاکاری در بسیاری از مسئولین ساری و جاری است، مطمئناً عرش الهی به لرزه درخواهد آمد. البته گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه به جایی نرسد، فریاد است. این موارد بارها و بارها مطرح شده است، آقای پزشکیان هم بارها و بارها مطرح کرده بودند اما اکنون میبینیم که با رویههایی که در دولت ایجاد شده از این هدف دور شدیم و به نوعی شاید همه ما مقصر باشیم چراکه ما در ایجاد این دولت سهم داشتهایم و الان میبینیم که آقای پزشکیان دارند تبدیل به کسانی میشوند که یک روز علیه آنها فریاد برمیآوردند.
صندلیهای اجرایی، خلاقترین، عدالتگراترین و بهترین مدیران اجرایی کشور را به انسانهای محافظهکار تبدیل میکند
بعد از مدتی تبدیل به کسانی میشویم که همواره از آنها بیزاری جستیم
مردم احساس میکنند مسابقهای صرفاً جهت خوردن و بردن بیشتر در بین دو جناح در حال انجام است
این نماینده مجلس گفت: این صندلیهای اجرایی، خلاقترین، عدالتگراترین و بهترین مدیران اجرایی کشور را عملاً به انسانهای محافظهکاری تبدیل میکند که انگار برای آنها حفظ موقعیت و حفظ صندلی از هر چیزی مهمتر باشد.
وی افزود: یعنی این استحاله یکباره شکل نمیگیرد و میبینیم بعد از یک مدت تبدیل به کسانی شدهایم که همواره از آنها بیزاری جستیم و احساس میکردیم که رویه آنها خاطر مردم را اذیت و وجود مردم را ناراحت کرده است اما میبینیم که خودمان داریم تبدیل به آنها میشویم.
سعیدی با اشاره به موضوع فیلترینگ گفت: ملت ایران دیگر نمیتواند پذیرای این باشد، ما اگر جوالدوز به خودمان نمیزنیم یک سوزن را که میتوانیم به خودمان بزنیم . عملاً این رویههای دوگانه باعث شده که مردم روز به روز بیشتر فاصله بگیرند و ابداً تفاوتی بین چپ و راست وجود ندارد. بلکه مردم احساس میکنند که مسابقهای صرفاً جهت خوردن و بردن بیشتر در بین دو جناح در حال انجام است.
آیا رفراندومی برای بررسی رضایت مردم از افزایش قیمت بنزین برگزار شده است؟
پزشکیان خلف وعده کرد
وی درباره اینکه برخی از اعضای دولت معتقدند که این فشارها از دولت نیست و در واقع از نهادهای دیگری است که الزماً زیر نظر دولت نیستند. آیا دولت میتواند سیاستهایی داشته باشد که بتواند با این نهادها مقابله کند، گفت: یادمان باشد که یکی از وظایف ریاست جمهوری پاسداشت از قانون اساسی است. رئیسجمهور در نظام اجرایی کشور به عنوان نگهبان قانون اساسی وظیفه ذاتی دارد که اصول قانون اساسی را حفظ و حراست کند. بسیاری از این اصول بر بحث آزادیهای مشروع جامعه تأکید دارند و نمیتوان این آزادیها را با وضع قانون هم محدود کرد.
سعیدی ادامه داد: لذا با علم به این موضوع آقای پزشکیان وارد کارزار انتخابات شدند. همین موضوع بنزین را میخواهم مثال بزنم البته فعلا به ابعاد اقتصادی موضوع کاری ندارم که این تصمیم درست است یا نیست، اما آقای پزشکیان در هنگامه انتخابات به صراحت عنوان کردند که چنین کاری را بدون رضایت مردم انجام نخواهند داد. حال آیا رفراندومی برای بررسی رضایت مردم از افزایش قیمت بنزین برگزار شده است؟ اگر نه، ایشان بر چه اساسی این کار را انجام داد و چرا خلف وعده کرد؟
وقتی حکمرانان چنین راحت خلف وعده میکنند، ریاکاری و تزویر تا پایینترین لایههای جامعه نفوذ میکند
این نماینده سابق سیستان و بلوچستان گفت: اینکه یک حکمران بیاید و برخلاف وعدههایش عمل کند، در ادامه کار، بسیاری از اصول اخلاقی را در جامعه زیر سوال میبرد. آقای پزشکیان بسیار تاکید بر نهج البلاغه و عدل علی دارد و به هر حال یکی از آموزههای دینی ما و از فرمایشات مولای متقیان این است که «الناس علی دین ملوکهم». وقتی حکمرانان چنین راحت خلف وعده می کنند این ریاکاری و تزویر و این خلف وعده کردنها عملا تا پایینترین لایههای جامعه نفوذ میکند و عملاً آنچه که اتفاق میافتد، جامعهای است که روز به روز فاصلهاش با دولت و ملت بیشتر شده و شکافهای اجتماعی تبدیل به گسلهای عمیقتری میشوند. متأسفانه فضایی که بعد از جنگ ۱۲ روزه مردم ایجاد کردند و با همه وجود پای کار آمدند، حفظ نشد و عملا الان میبینیم که نوعی دهن کجی به مردم دارد اتفاق میافتد.
مبنای وجودی نظام ما، بر پایه مردمنهادینه شده است
سعیدی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مردم احساس میکنند زمینگیر شدهاند چه برنامهای برای بازگرداندن امید وجود دارد و از نظر شما دولت باید چه اقداماتی انجام دهد تا این ناامیدی از بین برود و امید دوباره به جامعه برگردد؟، گفت: فکر میکنم عزیزان ما در دولت باید به یاد صحبتهایشان در هنگام انتخابات باشند، آن صحبتها را محور قرار دهند و به یاد داشته باشند که مبنای وجودی نظام ما، بر پایه مردم نهادینه شده است.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: وقتی مردم را از خودمان جدا کنیم، انواع و اقسام دوگانگیها و تبعیضها را به مردم روا بداریم که موضوع فیلترینگ هم یکی از آنها است، همین رویه ایجا میشود. من بارها در مجلس اشاره کردم که خود نمایندگان هر زمان که اراده کنند، توییت میزنند، اما توییتر را برای مردم میبندند. این دوگانگیها صرفاً باعث ناامیدی بیشتر مردم میشود.
اگر نمیخواهیم ناامیدیها بسط پیدا کند، تنها راه، بازگشت به مردم است
از عقرب جراره غرب به مار غاشیه شرق پناه بردهایم
وی ادامه داد: اگر نمیخواهیم این ناامیدیها بسط پیدا کند، تنها راه، بازگشت به مردم است، بازگشت به اصول اولیه انقلاب که هم بحث آزادی و عدالت در آن مطرح است و استکبارستیزی هم در کنار آن بوده است.
سعیدی گفت: همچنین، موضوع بسیار مهم دیگری که جزو ارکان سیاستهای خارجی ماست، بحث «نه شرقی، نه غربی» است. ما الان از عقرب جراره غرب به مار غاشیه شرق پناه بردهایم. این دوگانگیها باعث ناراحتی بیشتر مردم میشود. راهکار را من بازگشت به مردم و یادآوری تعهدات انتخاباتی میدانم.
برخی نمایندگان به ویژه موضوع انتصابات را در بحثهای نظارتی خود دخیل میکنند
این نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به اینکه گاهی موضوعاتی مطرح میشود که برخی نمایندگان برای رسیدن به خواستههای اقتصادی یا سیاسی خود اقدام به استیضاح وزرا یا طرح سوال میکنند. خودتان چقدر با این موضوعات مواجه شدهاید؟، گفت: تردیدی نیست که در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان ممکن است یک سری موضوعاتی داشته باشند و به ویژه بحث انتصابات را در بحثهای نظارتی خودشان دخیل دهند اما این موضوع جنبه عام ندارد. نمیشود گفت که همه کسانی که از جنبههای نظارتی در مجلس استفاده میکنند لزوما قصد و غرض شخصی دارند.
وی ادامه داد: در عین حال این موضوع را رد نمیکنم و موارد عدیدهای بوده که برخی از نمایندگان برای اینکه وزرا را وادار به امتیاز کنند و یا فرد مورد نظرشان در سیستم اجرایی منصوب شود، اقداماتی داشتند اما این موضوع موضوع عامی نبوده است و قاطبه نمایندگان اگر از اهرمهای نظارتی مثل تذکر، سوال و استیضاح استفاده کردهاند به نظر من این جزو شئون نمایندگیشان و عمدتاً موضوعاتی بوده که احساس میکردند با استفاده از این اهرمها میتوانند اصلاحاتی در کار ایجاد کنند.
باید به جای اینکه مدعی باشیم باید پاسخگوی مردم باشیم
این نماینده سابق مجلس گفت: لذا در عین حال که این موضوع را رد نمیکنم و ممکن است در هر دورهای باشد اما اگر این موضوع را تعمیم به کل دهیم و فکر کنیم که اگر نمایندگان طرح سوال میکنند و یا استیضاح میکنند، لزوما برنامه این چنینی دارند به نظر من بیاحترامی به جایگاه عالی مجلس است،.
وی در پاسخ به این سوال که چه اصلاحاتی انجام باید شود تا رابطه دولت و مجلس شفافتر و سالمتر شود و دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم که برخی نمایندگان بخواهند از این اهرمها سوءاستفاده کنند، گفت: موضوع از پای بست ویران است. اینقدر رویههای کاری دولت اشکال داشته است که من فکر میکنم اینکه نمایندگان میخواهند از برخی از شئون نظارتی استفاده کنند، این را من جزو حقوق آنها میدانم. اما اینکه چطور میتوان کاری کرد که نمایندگان موضوعات شخصی خود را در قالب بحثهای نظارتی عنوان نکنند، اینها مواردی است که قانونگذار دیده است.
سعیدی خاطرنشان کرد: در واقع، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و نظایر آنها وجود دارد. اگر نمایندهای صرفا برمبنای موضوع شخصی میخواهد سوالی از وزیر بپرسد، وزیر میتواند مستندات این موضوع را در اختیار هیئت نظارت در دفتر نمایندگان قرار دهد و در آنجا نماینده پاسخگو خواهد بود. مضاف بر اینکه رهبری هم تأکید کردهاند که نمایندگان نباید در عزل و نصبها دخالت کنند.
این نماینده مجلس گفت: این موضوع کاملاً با نمایندگی در تضاد است لذا فکر نمیکنم این موضوع، موضوع مهم و جدی باشد که ذهن خودمان را درگیر آن کنیم آنچه که الان مهم است وضعیت ناهنجاری است که به لحاظ اقتصادی در حال حاضر به مردم ایران تحمیل شده و ما که به نوعی در هنگامه انتخابات فعالیت میکردیم، مردم را تشویق به رأی دادن به این دولت میکردیم، حال باید به جای اینکه مدعی باشیم باید پاسخگوی مردم باشیم و قطعاً در روز جزا باید پاسخگوی این رفتارهای سیاسی باشیم.