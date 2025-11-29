تمدید مهلت ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور روز شنبه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام به تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۴و با توجه به اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به اطلاع متقاضیان این آزمون میرساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون (۸ آذرماه) برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه؛ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ تعیین شده، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.