قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان به هیچ دلیلی پذیرفته شده نیست

به گزارش ایلنا، مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و رئیس کمیته بازنشستگان کمیسیون اجتماعی مجلس درباره قطع موقت بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی در هفته گذشته، به دلیل عدم توافق مابین کانون عالی بازنشستگان و شرکت بیمه‌گر که موجب نگرانی این قشر تقریباً پرتعداد شده بود را نمونه‌ای از عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در خدمت‌رسانی به مردم خواند و گفت: البته سازمان تأمین اجتماعی ضمن اعلام اینکه در این قرارداد نقشی ندارد، به‌موقع به این موضوع ورود کرد و پیگیر حل این مشکل است، اما همچنان مردم بیم تکرار این دست اتفاقات را دارند و نباید تکرار شود.

رئیس کمیته بازنشستگان کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اهمیت و ضرورت بیمه‌تکمیلی برای بازنشستگان، ادامه داد: در راستای اجرای اصول قانون اساسی و حمایت از آحاد جامعه و گسترش نظام بیمه‌ای، همه مسئولین مکلف‌اند نظام بیمه‌گری را با قوت و کارایی بیشتری گسترش دهند؛ به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، کارگران ساختمانی، رانندگان و مشاغل مختلفی که مشکل درآمدی دارند و نیاز ضروری به برخورداری از بیمه‌های کارآمد را طلب می‌کنند.

اسماعیی بازنشستگان -هم کشوری و هم تأمین اجتماعی- که دریافتی و حقوق و مزایای آن‌ها حتی کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد چه برسد به تامین هزینه‌های سرسام آور دارو و درمان را از ویژه‌ترین گروه‌های نیازمند بیمه درمانی و تکمیلی خواند و افزود: متاسفانه بیمه‌های تکمیلی در قالب‌ها و انواع مختلف، تابه‌حال نتوانسته آن رضایت خاطر که باید را در اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه بازنشستگان ایجاد کند؛ به همین جهت تأکید ما در مجلس همواره بر این بوده است که دولت باید برابر قانون اساسی به وظایف ذاتی خود در حمایت از نظام بیمه‌گری، همت کند و بخشی از حمایت‌های اعتباری این نظام بیمه‌ای باید توسط دولت تأمین و به‌موقع به صندوق‌های بیمه‌گری واریز شود تا در ارائه خدمات به مردم دچار وقفه و اشکال نشوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه در حال حاضر تمامی نظام‌های بیمه‌ای مشکل اعتباری دارند؛ تصریح کرد: طبیعتاً خدمات آنان هم متاثر از این مشکل اعتباری است و بازنشستگان بیشترین آسیب را از این مشکلات اعتباری می‌بینند. در توقف بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی در هفته گذشته شاهد این مسئله بودیم، که علت آن عدم توافق بین کانون عالی بازنشستگان و شرکت بیمه‌گر به‌عنوان طرفین قرارداد اعلام شد و در ظاهر شاید ارتباطی به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار نداشت؛ اما باید توجه داشت که مسئولیت مهم نظارتی این نظام‌های بیمه‌گری برعهده وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است.

اسماعیلی ادامه داد: به عبارت دیگر هرچند که سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارسازی مستقیم را انجام ندهند، اما از باب اینکه نظارت برعهده آن‌ها است و رفع و رجوع مشکلاتی که به مردم تحمیل می‌شود، وظیفه آنان است، وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی باید به‌صورت مؤثرتر به این موضوع ورود و مشکل بیمه تکمیلی و سایر بیمه‌هایی که خصوصا به بحث دارو و درمان کمک می‌کند، را رفع کند.

رئیس کمیته بازنشستگان کمیسیون اجتماعی مجلس تأخیر در پرداخت سهم شرکت‌های بیمه در نسخه‌های دارویی و درمانی بازنشستگان را یکی دیگر از مشکلات مهم نظام‌های بیمه‌ای در حال حاضر خواند و گفت: اخیرا شکایات و درخواست‌های متعددی از سوی بازنشستگان -چه تامین اجتماعی و چه کشوری- داشته‌ایم که پس از تحویل نسخه‌های درمانی و دارویی را نظام‌های بیمه‌ای، باید هفت الی هشت ماه منتظر بمانند تا مبالغ آن واریز شود؛ که واقعا یک فشار مضاعف به بازنشستگان وارد کرده است.

اسماعیلی در بخش دیگر صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه در بحق توقف بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی باید به‌صورت جدی وارد کار شود و مشکلات این قشر زحمتکش تأمین اجتماعی در بحث بیمه‌های تکمیلی را حل کند؛ اضافه کرد: طبق اخباری که به ما رسیده است، چندین جلسه در این خصوص برگزار و شرکت آتیه‌سازان حافظ عهده‌دار این امور شده است، که امیدواریم به تعهداتشان عمل کنند. البته لازمه اینکه به صورت دقیق‌تر و مناسب‌تر به تعهداتشان عمل کنند، این است که هم بر کار آن‌ها نظارت شود و هم تعهداتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود، به‌موقع انجام شود تا با این خدمات‌رسانی شمولیت خاصی برای دارو و درمان در نظر گرفته شود.

رئیس کمیته بازنشستگان کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ضمن ابراز امیدواری برای رفع هرچه زودتر موانع بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: توقف مجدد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی به هر دلیلی پذیرفته شده نیست. این یک الزام قانونی است که تمامی آحاد جامعه باید از مزایای بیمه ها برخوردار شوند.

