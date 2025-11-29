خبرگزاری کار ایران
کشف ۴۵۳۶۸ عدد انواع دارو‌های غیرمجاز سقط جنین و دارو‌های غیرمجاز قاچاق در بوکان

کشف ۴۵۳۶۸ عدد انواع دارو‌های غیرمجاز سقط جنین و دارو‌های غیرمجاز قاچاق در بوکان
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از کشف و ضبط مقدار ۴۵۳۶۸ عدد انواع دارو‌های غیرمجاز سقط جنین و دارو‌های غیرمجاز قاچاق در بوکان خبر داد.

عتباتی گفت:با هماهنگی‌های تخصصی و فنی بین دادگستری و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان بوکان مبنی بر فعالیت غیر مجاز شخصی با هویت معلوم در زمینه ارائه خدمات پزشکی دستورات لازم قضایی صادر و طی بازرسی انجام شده از محل، مقدار ۴۵۳۶۸ عدد انواع دارو‌های غیرمجاز سقط جنین و دارو‌های غیرمجاز قاچاق کشف شد؛ که دارو‌های مکشوفه به صورت غیرقانونی جهت عرضه خارج از شبکه در اختیار متهم بوده است.

وی افزود: دارو‌های مکشوفه با هماهنگی معاونت غذا و داروی استان به محل مرکز بهداشت بوکان انتقال داده شد و در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و با قرار قانونی بازپرس رسیدگی کننده روانه زندان شد.

عتباتی در پایان تصریح و تاکید کرد: امنیت جانی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی هست و به هیچ وجه اجازه اخلال در نظام سلامت جامعه را به افراد سودجو نخواهیم داد و با آنها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

 

