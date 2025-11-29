به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم رضا خواجه، معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با برنامه بدون تعارف صداوسیما با اشاره به عملکرد این نیرو در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تحمیلی اظهار کرد: ما فقط با رژیم صهیونیستی در جنگ نبودیم بلکه با ناتو و غرب در جنگ بودیم، اخیراً هم گفتند بیش از ۳۳ کشور به رژیم صهیونیستی در نبرد علیه ایران کمک کردند. از نظر فناوری، تمام فناوری غرب مقابل کشور عزیزمان به کار گرفته شد. البته جنگ زد و خورد دارد، برخی سامانه‌های ما هدف قرار گرفتند و تعدادی از عزیزان در سپاه به ویژه حوزه موشکی و ارتش به شهادت رسیدند ولی شبکه یکپارچه پدافند هوایی در طول جنگ حتی یک لحظه هم متوقف نشد.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که ما با حجم انبوهی از تهدیدات روبرو بودیم، گفت: این تهدیدات شامل تهدیدات کروز، بالستیک، دورایستا، پرسه‌زن و جنگنده‌های رادارگریز بودند که باید ضمن رصد و شناسایی با آن‌ها درگیر می‌شدیم‌.

معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان شبکه‌های خارجی مدعی غافلگیری ایران در حمله رژیم صهیونیستی هستند، بیان کرد: مجموعه پدافند هوایی کشور اعم از همه فرماندهان مناطق، گروه‌ها و فرماندهان سامانه‌ها از ساعت‌ها قبل در مراکز حضور داشتند. ضمن اینکه همه سامانه‌های پدافندی در مدار عملیات مشغول رصد آسمان غرب کشور بودند.

امیر سرتیپ دوم خواجه تصریح کرد: در موج اول حملات با تهدیدات کروز و دورایستا مواجه شدیم و جنگنده‌ها در موج اول ورود نداشتند. حقیقت این است که رژیم یک جنگ ترکیبی علیه کشور ما آغاز کرده بود ولی با پشتکار، همت و شهامت همه عزیزان، در پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی ایران و مردم پیروز اصلی میدان بودند. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیاری از عزیزان و همکاران ما که سال‌ها قبل بازنشسته شده بودند، با ما تماس گرفتند و برای حضور در عملیات اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: شهید بوستان افروز عزیز هم که در دانشگاه دافوس در حال تحصیل بود و به محض آغاز جنگ علیه ایران و تعطیل شدن دانشگاه، یک سامانه بسیار سنگین را تحویل گرفت و به صورت کمین‌گاهی در منطقه‌ای نزدیک تهران مشغول دفاع از کشور شد و به شهادت رسید. بسیاری از عزیزان با علاقه پای کار دفاع از کشور حاضر شدند و به عنوان معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش شهادت می‌دهم که همه عزیزان، در سراسر کشور، در همه رتبه‌ها و رده‌ها، جانانه مقابل دشمنان ایستادند.

معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه با بیان اینکه ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تنهایی در مقابل همه ناتو و غرب جنگیدیم، گفت: حتی همراهی آمریکا با رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران فقط منوط به شب عملیات علیه سایت‌های هسته‌ای ما نبود بلکه همه سامانه‌های راداری و موشکی که در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ایران مستقر کرده بودند، در جنگ تحمیلی علیه کشورمان به رژیم صهیونیستی کمک کردند.

امیر سرتیپ دوم خواجه در پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شد آسمان ایران به طور کامل در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داشت، گفت: در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیش از ۱۹۶ فروند از انواع هواگردها، توسط پدافند هوایی ارتش و پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه منهدم شد. اکثر پروازهای رژیم صهیونسیتی که توسط پرنده‌هایی با نام هرون و هرمس صورت می‌گرفتند، در نقش فرماندهی و کنترل انجام می‌شد توسط عزیزان پدافندی ما در بخش‌های مختلف و نقاط گوناگون کشور منهدم شد.

معاون عملیات نپاجا متذکر شد: نیروهای پدافند هوایی با توجه به ماموریتی که بر عهده آنان قرار دارد، ایستادند و جانانه از کشور دفاع کردند. با توجه به این حجم از انهدام پرنده‌های دشمن، می‌توان گفت که پدافند تا آخرین لحظه جنگید. البته برخی پروازها هم به سمت کشور انجام می‌شد اما به محض اینکه با حجم انبوه آتش نیروهای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شدند، از صحنه فرار کرده و عملیات آن‌ها ناکام می‌ماند.

امیر سرتیپ دوم خواجه با اشاره به نقش تحریم‌های ظالمانه در تجهیزات نیروهای مسلح، بیان کرد: امکاناتی که در اختیار ما با توجه به تحریم‌های ظالمانه قرار داشت، مثل هواپیماهای نسل ۲ در مقابل هواپیماهای نسل ۴ و ۵ بود. اکثر سامانه‌های ما توسط سامانه‌های دورایستای دشمن هدف قرار می‌گرفت و عزیزان با اینکه می‌دانستند، سامانه آن‌ها هدف قرار خواهد گرفت ولی یک لحظه هم سامانه را ترک نکردند.

معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش همچمنین به رشادت‌های نیروهای این بخش در مقابله با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن پرداخت و تصریح کرد: اینجا باید از سرهنگ نریمانی در تبریز نام ببرم، او علی رغم اینکه می‌دانست در ثانیه‌ها یا دقایق آینده مرکز فرماندهی و کنترل آنجا هدف قرار گیرد، همه نیروها را به بیرون فرستاد اما خود ایستاد و مقابله کرد و پروازها را هدایت کرد، ۴ موشک به این مرکز اصابت کرد و این عزیز ما امروز به فیض جانبازی نائل شده است.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تعداد ۳۵ نفر از همکاران بنده به شهادت رسیدند و جان خود را در دفاع از آسمان و این مرز و بوم فدا کردند، گفت: ما با تجهیزات بومی به جنگ دشمن رفتیم. البته نقاط ضعفی هم وجود داشت که پس از پایان جنگ بلافاصله دانشمندان ما در همراهی با صنایع دفاعی در همراهی با یکدیگر بر آن شدیم تا این نقاط ضعف را برطرف کنیم. بسیاری از نقاط ضعف سامانه‌ها در حال رفع شدن هستند و پس از پایان این اقدام به سازمان رزم نیروی پدافند هوایی ارتش اضافه می‌شوند.

معاون عملیات نپاجا تاکید کرد: به شما قول می‌دهم اگر مجدداً کوچک‌ترین تهدیدی علیه کشور شود، قطعاً پاسخ کوبنده‌تری در پی خواهد داشت.

امیر سرتیپ دوم خواجه در ادامه با بیان اینکه سامانه‌های پدافندی ساخت ایران نقش خود را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خوبی ایفا کردند، گفت: پدافند هوایی در سطح جهان یک امر نسبی محسوب می‌شود. رژیم صهیونیستی با توجه به وسعت پایین سرزمینی خود و برخورداری لایه‌های متفاوت پدافندی موشک‌های ما از این لایه‌های پدافندی عبور کرده و به نقاط مورد نظر اصابت کردند. می‌توان گفت بحث پدافند هوایی یک امر تخصصی پیچیده و به روز است ولی نسبی است و ان‌شاءالله ما بتوانیم با اقتدار از آسمان کشورمان دفاع کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه که می‌توانیم به سطحی از توانمندی برسیم که جنگنده‌های پیشرفته دشمن را رهگیری و منهدم کنیم، خاطرنشان کرد: این هدف اصلی و غایی ما است و قطعاً با توانمندی که در کشور سراغ داریم به آن دست خواهیم یافت. همانگونه که در بحث موشکی پیشرفت‌های بسیار شگرف انجام شد، قطعاً در حوزه پدافند هوایی با پای کار آمدن همه عزیزان از مجموعه صنعت و دانش‌بنیان‌ها به زودی به این موقعیت خواهیم رسید.

معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به نقش پهپادهای دشمن که توسط سامانه‌های پدافندی منهدم شدند، گفت: پهپادهای هرون، هرمس ۴۵۰ و هرمس ۹۰۰ که توسط پدافند هوایی منهدم شدند، یکی از ماموریت‌های آن‌ها حوزه رزم بود و بیشتر نقش فرماندهی و کنترل و هدف‌یابی را انجام می‌دادند، یعنی وارد آسمان می‌شدند و پس از یافتن اهداف مد نظر آن‌ها را به جنگنده‌ها می‌دادند. در واقع، ما به گونه‌ای مغز فرماندهی و کنترل دشمن که توسط پهپادها هدایت می‌شد را مورد اصابت قرار دادیم و خدا را شاکر هستیم که بسیاری از ماموریت‌های آن‌ها ناکام ماند.

امیر سرتیپ دوم خواجه در خاتمه با بیان اینکه پهپادهای مذکور و بسیاری از پهپادهای دیگر بیشتر این نقش را ایفا می‌کردند که توسط همکاران عزیز ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منهدم شدند، گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همه کارکنان پدافند ایستادند و در نهایت یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به خصوص ۳۵ شهید پدافند هوایی در جنگ اخیر را گرامی می‌داریم. ما از این قافله جا ماندیم و ان‌شاءالله دعا کنیم که عاقبت بخیر شویم و در نهایت، شهادت نصیب همه ما شود.