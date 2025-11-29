محمودی در گفتگو با ایلنا:
نماینده تهران گفت: هرجا دولت میخواهد درآمدهایش را تأمین کند، هرجا کسری بودجه دارد، بهجای مدیریت، سراغ جیب مردم و گران کردن کالاها میرود.کشورهای عقبماندهتر از ما امروز خودروهایشان ۳ لیتر مصرف میکند. آنها نه نفت دارند و نه انرژی؛ واردکنندهاند اما عقلشان میرسد چه میکنند. ما نه عقلانیت داریم، نه تدبیر، نه آیندهنگری و نه انصاف.
مرتضی محمودی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش قیمت بنزین و تأثیرات تورمی آن گفت: قیمت بنزین و بهطور کلی حاملهای انرژی در جمهوری اسلامی ایران غیرمنطقی است و واقعیت این است که این قیمتها نباید با توجه به هزینه تمامشده تولید و چه در مقایسه با قیمت انرژی در سایر کشورها تا این حد ارزان باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این ریختوپاشی که در حوزه انرژی داریم چه بنزین، چه گازوئیل، چه برق و چه آب در حق نسل آینده اجحاف میکنیم و همه قبول داریم که قیمت انرژی در کشور واقعی و منطقی نیست.
وی یادآور شد: روش اصلاح قیمت که دولتها در سالهای اخیر دنبال کردهاند، روش بسیار نامناسبی است. در حالیکه در سالهای نه چندان دور سیاستگذاران، نمایندگان مجلس و مسئولان کشور بارها گفتهاند که اصلاح قیمت باید با یک شیب ملایم و با روشهای ترکیبی انجام شود.
نماینده تهران تاکید کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۴، ما پنج تکلیف برای وزارت نفت و دولت در قبال مدیریت مصرف سوخت در کشور مشخص کردیم؛ اگر همین پنج تکلیف که یک سال برای اجرا فرصت داشت و حالا بیش از یک سال هم گذشته است اجرایی میشد، حتی اگر ۶۰ تا ۷۰ درصد آن عملی میشد، ما اصلاً نیازی به گرانسازی بنزین نداشتیم.
وی بیان کرد:ما با ترکفعل در انجام تکالیفی که قانونگذار بر عهده دولت گذاشته مواجهیم، به واسطه همین ترک فعلها مشکلات روی هم انباشته شده و بهجای حل آنها، دولت راحتترین کار یعنی گرانسازی در همه حوزهها را در دستور کار قرار میدهد.
محمودی تاکید کرد: امروز در همه بخشها شاهد چنین رویکردی هستیم، هرجا دولت میخواهد درآمدهایش را تأمین کند، هرجا کسری بودجه دارد، بهجای مدیریت، سراغ جیب مردم و گران کردن کالاها میرود. بعضیها میگویند از این صحبتها نکنیم مردم ناراحت میشوند. بعضیها میپرسند چه کنیم؟ هیچیک از مردم فهیم، عاقل و منصف ما حاضر نیستند که بنزین، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی در کشور مفت مصرف شود و همینطور که الان وجود دارد، ریخت و پاش کنیم.
وی تاکید کرد: بیتدبیری در مدیریت درست و قیمت پایین باعث شده است که ما در حوزه انرژی اسراف کنیم و مصرف بهینه نداریم اینها همه برای مردم ما روشن است و خودشان میدانند که مصرف انرژی باید بهینه باشد. امروز مردم به خوبی میدانند که قیمتها در حوزه انرژی باید اصلاح و واقعی شود، اما همین مردمی که امروز معتقد به چنین چیزی هستند؛ به ما میگویند و درخواست دارند که «الان وقتش نیست.» چرا؟ چون از ابتدای سال جلوی گران شدن چه چیزی گرفته شده است؟ میگویند نه گرانی با شیب ملایم و منطقی همه چیز را شما چندین برابر کردهاید. نان سه هزارتومانی شده ۲۵ هزار تومان. ارز را ببینید به کجا رساندهاید؟ نهادهها چه وضعیتی دارد که امروز کشاورزی در حال نابودی است؟
این نماینده مجلس ادامه داد: هیچچیز را مدیریت نکردید، شما یک دولت تعطیلات هستید؛ یعنی چه؟ یعنی فقط دو کار بلد هستید؛ یا در برابر بحرانها بهجای مدیریت تعطیل میکنید، یا برای جبران کمبودها قیمتها را گران میکنید. دولتِ گرانسازی و تعطیلسازی.
وی درباره اینکه امروز بنزین دارای چهار نرخ شده است و همین امر ممکن است اثرات تورمی داشته باشد، گفت: خیر امروز بنزین سه نرخ است.
محمودی در پاسخ به این که بنزین سوپر هم با رقم جدید درحال عرضه است و آیا این خودش نرخ چهارم بنزین محسوب نمیشود، بیان کرد: بنزین سوپر را هرکسی استفاده نمیکند، در بورس عرضه میشود و هرکسی هم میخواهد استفاده میکند. در موضوع بنزین عادی؛ بحث تورم به مرور ایجاد میشود اما موضوع ما فقط تورم نیست. موضوع این است که همین سهمیه ۱۶۰ لیتری برای بسیاری از مردم اصلاً کافی نیست. این ۱۶۰ لیتر برای کسی که از یک سمت تهران تا سمت دیگر میآید، در دو ساعت ترافیک میسوزد. برای کسی که از پردیس میآید، شما نه حملونقل عمومی پیشبینی کردهاید، نه مترو بینشهری را گسترش دادهاید، نه اتوبوس وارد کردهاید با این مقدار چه کند؟
وی تاکید کرد: شهرداری تهران با بودجه خودش رفته اتوبوس برقی، ون برقی، تاکسی برقی و شاسیبلند برقی وارد کرده برای کاهش آلودگی و کنترل مصرف سوخت. اما برخی از وابستگان دولت، فقط چون چشم دیدن موفقیت یک مدیر انقلابی را ندارند، اصلاحطلبان حامی دولت در مجلس تحقیق و تفحص علیه شهرداری راه انداختهاند! البته من از آقای پزشکیان که از شهرداری تقدیر کرد، تشکر میکنم اما این اوج رفتارهای غرضورزانه سیاسی و رفتارهای جناحی است. بهجای این کارها باید تکالیف خودشان را انجام دهند.
نماینده تهران بیان کرد: گرانسازی سوخت را انجام دادهاند، اما با کدام خودرو؟ خودرویی که در هر صد کیلومتر ۱۴ یا ۱۵ لیتر میسوزاند و شما هنوز در شرکتهایتان تولید میکنید و متاسفانه شمارهگذاری میشود. در حالی که کشورهای عقبماندهتر از ما در توسعه، رشد و اقتصاد امروز کف خیابانهایشان خودروهایشان ۳ لیتر مصرف میکند. آنها نه نفت دارند و نه انرژی؛ واردکنندهاند اما عقلشان میرسد چه میکنند. ما نه عقلانیت داریم، نه تدبیر، نه آیندهنگری و نه انصاف.
وی درباره اینکه در بخشی از مصوبه گرانسازی بنزین آمده است که به صورت فصلی قرار است به قیمت بنزین افزوده شود، بیان کرد: این مصوبه برای الان نیست به خاطر ندارم برای کدام دولت است اما برای امروز نیست. قدیمی است. با این حال فعلاً فصلی بودن افزایش قیمت در دستور نیست؛ فعلا بحث این است که دولت افزایش قیمت داشته باشد و درآمدها جبران کنیم.
محمودی خاطرنشان کرد: بهنظر من یکی از کارهای اساسی، انتقال کارت سوخت روی کارت ملی و کارت بانکی است. اگر کارت سوخت روی کارت بانکیِ دارای کد ملی برود، قاچاق کاملاً کنترل میشود. ما حساب کردهایم: اگر روزی ۳۰ میلیون لیتر جلوی قاچاق گرفته شود، مازاد خواهیم داشت؛ مازاد را هم میتوانیم بفروشیم و درآمد دولت را تأمین کنیم.