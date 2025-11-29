روایت نمایندگان اقوام و ادیان ایران از هویت چندفرهنگی کشور در نشست ژنو

در ابتدای این نشست، سارا فلاحی رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن مروری کوتاه بر تاریخ تنوع قومی و فرهنگی ایران و نقش آن در شکل‌گیری هویت ملی، گفت که ایران از دوران باستان تا امروز همواره سرزمینی چندقومیتی بوده و امپراتوری‌ها و دولت‌های مختلف، تنوع زبانی و فرهنگی را پذیرفته‌اند. پس از انقلاب اسلامی نیز قانون اساسی، حقوق اقوام و اقلیت‌ها را به رسمیت شناخته است.

وی همچنین تاکید کرد که شهرنشینی، آموزش، رسانه و توسعه منطقه‌ای به تقویت اعتماد و کاهش احساس حاشیه‌نشینی کمک کرده و امروز هویت ایرانی یک هویت چندفرهنگی است، به نحوی که تنوع در ایران تهدید نیست، بلکه منبع غنا، انسجام و آینده‌ای فراگیر برای همه شهروندان است.

بهشید برخوردار نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی، بر میراث کهن ایران و نقش آن در ترویج صلح، عدالت و همزیستی فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به منشور حقوق بشر کوروش و ثبت آن در یونسکو، یادآور شد که احترام به تنوع دینی و فرهنگی ریشه‌ای تاریخی در تمدن ایرانی دارد.

برخوردار در ادامه افزود: در ایران، ادیان توحیدی از حقوق کامل شهروندی برخوردارند؛ به طوری که انجام مناسک، احوال شخصیه، مدارس و انجمن‌های دینی آزاد و فعال هستند و جشن‌های باستانی مانند نوروز و مهرگان نیز از سوی معتقدان آن، اجرا می‌شود.

کمال حسینی پور نماینده پیرانشهر و سردشت، در حمایت از قوم کرد و مسلمانان سنی ایران سخن گفت و تاکید کرد که حقوق اقوام در قانون ایران به رسمیت شناخته شده است، مشارکت سیاسی و فرهنگی آنها به درستی اعمال و مطالبات قومی در چارچوب قانون مطرح می‌شود.

وی افزود: تحریم‌ها به مانعی جدی در توسعه مناطق مرزی تبدیل شده‌اند.

همچنین عبدالناصر درخشان نماینده سابق پیرانشهر و سردشت در همصدایی با سایر سخنرانان، تصریح کرد که اقوام مختلف بخشی طبیعی از هویت ملی ایران هستند و قانون اساسی، حقوق برابر، استفاده از زبان‌های محلی و مشارکت سیاسی را تضمین کرده است.

وی به افزایش حضور اقوام در مدیریت کشور و توسعه مناطق قومی اشاره و بر آمادگی ایران برای همکاری و تبادل تجربه در حوزه حقوق بشر تاکید کرد.

از دیگر سخنرانان در این نشست، حمیرا ریگی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در برونئی دارالسلام به نمایندگی از قوم اصیل بلوچ در صحبت‌های خود، بر تنوع قومی و دینی ایران و فرصت‌های برابری که برای شهروندان وجود دارد، تأکید کرد.

ریگی با ذکر تجربه شخصی خود، از بلوچ بودن تا حضور در مناصب مدیریتی و دیپلماتیک، بیان کرد که ساختار جمهوری اسلامی امکان مشارکت گسترده اقوام، زنان و اهل‌سنّت را فراهم کرده است.

در این نشست که از سوی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود، نمایندگان تعداد قابل توجهی از کشورها حضور داشتند.