به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در جریان سفر ۲ روزه رسمی خود به پاکستان با شبکه خبری اردو زبان HUM نیوز در اسلام‌آباد مصاحبه انجام داد.

مجری برنامه پرسش‌هایی مبنی بر تحولات مرتبط با روابط ایران و پاکستان، دستور کار مذاکرات لاریجانی در اسلام‌آباد، مسائل منطقه‌ای از جمله مبارزه با تروریسم، مناقشه فلسطین، توافق به اصطلاح صلح غزه به سرکردگی آمریکا، مذاکرات هسته‌ای ایران و اختلافات پاکستان با هند و افغانستان را مطرح کرد.

لاریجانی در این مصاحبه اظهار داشت که روابط ایران و پاکستان ریشه دار و اصیل است هم از نظر منافع مشترک و باورهای دینی و در حوزه زبان به یکدیگر نزدیک و هم راستا هستند.

وی افزود: بین همسایگان ما، روابط ایران و پاکستان خیلی با یکدیگر نزدیک و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هر دو کشور از عوامل قدرت در منطقه هستند که می توانند برای ایجاد صلح بسیار موثر باشند.

توسعه روابط اقتصادی با پاکستان در راس امور قرار دارد

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید کرد: تهران و اسلام‌آباد نقش مکمل می توانند در منطقه داشته باشند. تصور می کنم بعد از سفر پزشکیان به پاکستان خیلی تلاش شد ‌که همکاری های اقتصادی به سطح بالایی برسد.

وی افزود: توسعه همکاری های دو کشور هیچ محدودیتی ندارد. هر چه در واقع همکاری در اضلاع مختلف بیشتر شود، به سود هر دو کشور خواهد بود. برداشت ما از مذاکراتی که با مسئولان پاکستانی داشتیم این است که دو طرف در این خصوص مصمم هستند.

علی لاریجانی در پاسخ به پرسش مجری پیرامون ماجراجویی های اسرائیل در منطقه، تجاوزگری رژیم صهیونیستی به قطر و سپس امضای پیمان راهبردی دفاعی پاکستان و عربستان اظهار داشت: این حادثه ای ‌که اسرائیل علیه حماس در قطر مرتکب شد، یک آیینه تمام عیار از خوی ماجراجویی صهیونیست‌ها در منطقه می باشد. هرچند قطر یک ارتباطی هم با اسرائیل داشت اما رژیم به آن هم رحم نکرد.

وی هشدار داد: رژیم اسرائیل درصدد تسلط خود بر منطقه است اما این رژیم تنها نیست بلکه توسط و با نیابت آمریکا این کارها را انجام می دهد. آمریکا پشتیبان اصلی آن است. این یعنی هدف‌ مشترک آنان که تحت آن یا همه در منطقه تسلیم شوند یا در غیراین صورت علیه آنان آشوب کنند.

لاریجانی اظهار داشت: ایران و پاکستان چه از قبل و چه در وضعیت فعلی توجه به این معانی و مسائل داشتند و معتقدند این جنگ افروزی‌ها در منطقه کار اسرائیل و آمریکا است. این حوادث تا حدی دوستان دیگر ما در منطقه از جمله عربستان را روشن کرد و اینکه منطقه خودش باید به فکر خودش باشد.

وی تأکید کرد: من نمی گویم که کشورها برداشت یکسانی از این موضوع (پیمان راهبردی دفاعی پاکستان و عربستان) دارند اما برای همه مساله روشن شده است. برداشت من این است که دوستان سعودی و پاکستانی توافق کردند هر چه همبستگی کشورهای منطقه بیشتر شود به نفع ملت‌های منطقه است‌. همه ما مسلمان هستیم لذا باید روی مشترکات توجه کنیم.

علی لاریجانی گفت: در کل زمانی که یک پیمانی بین کشورهای اسلامی به وجود بیاید خیلی کار خوبی است ولی ممکن است به صورت ساده صورت گرفته نشود و شرایط بسیار عادی نباشد. اما وقتی دشمنی مثل اسرائیل در صحنه داشته باشیم آن وقت افکار این کشورها بهم نزدیک می شود.

وی تأکید کرد: یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران، ایجاد وحدت مسلمین بود و اینکه با انسجام مسلمین یک قدرت متمرکز ایجاد شود.

لاریجانی درباره مواضع پاکستان در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی نیز گفت: حمایت های پاکستان از جهات سیاسی، دیپلماتیک و مردمی بسیار عالی بود. موضع گیری مردم در خیابان ها و حمایت از ایران بسیار ارزشمند بود و ما آن را فراموش نمی کنیم. نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل مواضع بسیار خوبی داشت. در طول این جنگ ما با فرمانده ارتش، نخست وزیر و رئیس جمهور رایزنی های مستمری داشتیم. در مجلس پاکستان مصوبه خوبی در حمایت از ایران داشتیم که برای ما بسیار ارزشمند است.

موضع صریح ایران درباره فلسطین؛ انتخابات دموکراتیک برای تعیین سرنوشت

لاریجانی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسئله فلسطین موضع روشنی دارد که چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک کنفرانس اعلام کردند. پایه آن این است که فلسطینیان در یک انتخاب دموکراتیک تصمیم خود را بگیرند که چه نظامی را می خواهند.

وی افزود: موضع ایران بیانگر یک راهکار اصولی است اما برخلاف آن اینکه در کاخ سفید بنشینند و برای ملت فلسطین تصمیم بگیرند، این یعنی که ما قیم آنان هستیم. مردم فلسطین نیازی به این ندارند. آمریکا در گذشته به بهانه حل مسائل داخلی، مشکلاتی را برای مردم منطقه ایجاد کرد مانند عراق که هم به عراق صدمه زد و هم خودشان لطمه دیدند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود: اگر بگذارند خود مردم فلسطین تصمیم بگیرند، این بهترین راهکار است. مخالفت ما با این تصمیمات (توافق به اصطلاح صلح غزه و تحمیل ابتکارات یکجانبه غرب بر فلسطین) یک مبنای اصولی دارد. این یعنی شما یک شب از خواب بیدار شوید و کاخ سفید برای مردم پاکستان تصمیم بگیرد. آیا مردم پاکستان ناراحت نمی شوند؟ لذا مردم فلسطین نیز از چنین اقدامات یکجانبه ناراحت هستند.

وی تأکید کرد: حماس بخشی از غزه و مردم فلسطین است. آمریکا و غرب مدعی هستند که باید حماس خلع سلاح شده و یا اخراج شود پس چرا برای آزادی اسیران صهیونیستی مجبور به مذاکرات با حماس هستید؟ کمک به فلسطینیان قابل تمجید است اما اگر غیر از این باشد مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.‌

علی لاریجانی تأکید کرد: توافق شرم الشیخ برای صلح در غزه توافق درستی نیست فقط برخی از بندهای آن قابل اجرا است اما در مجموع یک راه حل دموکراتیک می تواند مسیر تعیین سرنوشت مردم فلسطین را مشخص نماید.

مذاکرات هسته‌ای، حمله آمریکا، ادعای ترامپ و غنی‌سازی اورانیوم

علی لاریجانی همچنین گفت: فکر می کنم ترامپ مطالبی را اعلام کرد که طی آن مدعی شد فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف و نابود کرده است. فرض را بر این می گذاریم که ترامپ راست می گوید، پس چه می خواهند؟ آیا مشکل آنان حل شده است؟

وی تأکید کرد: برنامه‌ هسته‌ای ایران طبق فرمایشات رهبری واقعیت دارد و اصل این دانش بومی در مغز دانشمندان ما است. ایران از این مرحله عبور کرده و اکنون از هزاران متخصص برخوردار است. کار اسرائیل شامل ترور و اعمال تروریستی یک کار احمقانه ای بیش نیست چرا که ما هزاران نفر از متخصصان هسته‌ای در ایران داریم. بنابراین اینکه تصور کنند برنامه‌های هسته‌ای ما تمام شده، یک فکر نارس و احمقانه است.

وی خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آنان باید بپذیرند که ایران از این مرحله عبور کرده است. ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست اما استفاده از انرژی هسته‌ای را با جدیت دنبال می کند. ما با همین شرایط کنار می آییم و اگر دشمنان ۱۰ بار هم مرتکب کار ظالمانه شوند، ما با آن مواجه خواهیم شد.

لاریجانی گفت: راهکار اصلی بحث هسته ای، دیپلماتیک است و همیشه گفته ایم که این مناقشه راهکار دیپلماتیک دارد. باید از آمریکایی ها بپرسیم چرا جنگ کردید؟ اگر در جنگ کار هسته‌ای را تمام کردید پس چرا راهکار دیپلماتیک را دنبال می کنید؟

چشم انداز مذاکرات

لاریجانی تأکید کرد: ایران هیچ وقت مذاکرات واقعی را نفی نکرده است. در سال های اخیر چندین بار به اشکال مختلف مذاکره صورت گرفته است. مستقیم یا با واسطه یا در قالب ۱+۵، به هر حال مذاکرات وجود داشت. الان مشکل کجاست؟ آنان می گویند که مذاکرات می خواهند اما نتیجه را از قبل مشخص کرده‌اند، این مسخره بازی است و فقط اسم آن مذاکرات است.

نماینده مقام معظم رهبری گفت: ما قطعا از یک مذاکره واقعی که بر پایه اصول متوازن انجام شود، حمایت می کنیم.

تنش‌های پاکستان با هند و افغانستان؛ نقش ایران برای میانجی‌گری

علی لاریجانی گفت: ما از اینکه درگیری و مناقشه بین پاکستان و افغانستان به وجود آمده است بسیار ناراحت شدیم. افغانستان جنگ طولانی داشته و پاکستان نیز اخیرا جنگی را پشت سر گذاشته لذا جنگ برای ما ناراحت کننده است.

وی با اشاره به دیدار روز گذشته خود با فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان افزود: فیلد مارشال بسیار مشتاق بود که روابط ایران و پاکستان به سطح مشارکت راهبردی افزایش یابد لذا این اقتضا می کند که ما وظیفه خود را نسبت به مردم پاکستان انجام بدهیم.

لاریجانی ادامه داد: از آقایان نخست وزیر و رئیس جمهور پرسیدیم که هر کاری که آنان تصور می کنند در توان ایران است اعلام کنند و ما آماده هر نقش آفرینی هستیم.

وی تأکید کرد: پاکستان برای ایرانیان بسیار عزیز و شریف است و ما حاضر هستیم یک کارت سفید به پاکستانی‌ها بدهیم تا هر زمان نیاز بود از آن استفاده کنند.

افق روابط ایران و پاکستان و خط لوله گاز ایران

لاریجانی در پایان این مصاحبه گفت: چشم انداز روابط ایران و پاکستان بسیار روشن و خوب است. روابط ما رو به گسترش است و این به نفع دو ملت می باشد.

وی افزود: همکاری در حوزه خط لوله گاز قطعا به نفع مردم پاکستان است. ما وظیفه خود را انجام داده ایم و خط لوله را تا مرز آورده ایم و امیدواریم دوستان پاکستانی نیز اقدامات خود را انجام بدهند و خرسند می شویم که گاز ایران به حل بحران انرژی پاکستان کمک کند.