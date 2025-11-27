به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر قدیانی در جریان سفر به استان کردستان و حضور در جمع مقامات قضایی استان، ضمن گرامیداشت هفته بسیج وشهادت حضرت زهرا (س) به موضوع مشارکت زنان در قضاوت پرداخت و اظهار کرد: ارتباط پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) دلالت بر توجه خاص نبی مکرم اسلام به جنس زن دارد که بسیاری این موضوع را به صورت یک ارتباط عاطفی پدر- فرزندی تلقی می‌کنند و لکن از این نکته غافلند که پیامبر اسلام (ص) در زندگی و ارتباط خود با حضرت زهرا (س)، احیاگر نقش و جایگاه والای زن در جامعه بوده است.

وی تصریح کرد: خداوند متعال با قرار دادن صفات لطافت و مهربانی در زن آثار وجودی خودش را به ما نشان می‌دهد که تجلی این صفات در تربیت فرزندان و رشد و هدایت خانواده وجامعه متبلور است.

دادستان انتظامی قضات کشور بیاکرد: بر این اساس علی‌رغم آنکه زنان نیز می‌توانند در کنار مردان به کار قضاوت و سایر مسئولیت‌های اجتماعی بپردازند، اما باید گفت زنان نقش بسیار بزرگتری در اجتماع دارند و آن نقش تربیتی فرزندان وخانواده است.

وی توجه به خانواده و زن در دستگاه قضایی کشور را از مسائل بسیار مهم دانست و تاکید کرد: این مهم نباید مورد غفلت واقع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از مدیریت اخلاق محور رئیس کل دادگستری استان کردستان، اظهار گفت:حفاظت و صیانت از سرمایه‌های ارزشمند دستگاه قضایی وظیفه دادسرای انتظامی قضات کشور است و دستگاه قضا می‌بایست این سرمایه عظیم راحفظ کند.

ارتقای ۱۷ رتبه‌ای دادگستری استان در کشور نتیجه زحمات جهادی قضات و کارکنان دادگستری است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در این مراسم، ضمن تسلیت شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج، بیان کرد: در دادگستری استان کردستان ۶ محور صیانت از حقوق عامه، مبارزه با مفاسد، توجه به سلامت دستگاه قضایی، رفع اطاله دادرسی، کاهش شعب نامتعارف، اتقان آرا و تکریم مراجعین بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی در سال‌های اخیر محقق شده است.

وی افزود: در حوزه پرونده‌های خاص مفاسد استان، در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۰ درصدی تشکیل پرونده مواجه بوده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی تاکید کرد: دادگستری استان در بخش رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بر محور‌های سلامت، تکریم ارباب رجوع و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن تاکید جدی شده است.

وی به موضوع اتقان آرای قضایی اشاره و اظهار کرد: درصد نقض آرای قضات دادسرا و محاکم استان با میانگین کشوری برابری می‌کند ولی خوشبختانه در حوزه دادگاه تجدیدنظر هم در دیوان عالی کشور و هم در معاونت قضایی قوه قضاییه (اعمال ماده ۴۷۷)، با کمترین نقض آرا قضات مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به لزوم رعایت توأمان سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها توسط قضات، تاکید کرد: در اجرای عدالت تشخیص درست و به هنگام توسط قاضی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

رئیس دستگاه قضایی استان ادامه داد: در زمان شروع خدمتگزاری بنده در دستگاه قضایی استان ۷۰ درصد از شعب قضایی نامتعارف بودند ولی امروز با تلاش‌های شبانه‌روزی قضات وکارکنان جهادگر دستگاه قضایی استان حتی با احتساب دادگاه‌های صلح تنها ۲۵ درصد از شعب استان نامتعارف است و استان کردستان تنها استانی در کشور بوده که برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح آن، از قضات دادسرا استفاده نشده است.

وی ضمن اشاره به رضایتمندی نسبی مردم از دستگاه قضایی استان، ارتقای ۱۷ رتبه‌ای دادگستری استان در کشور را نتیجه تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی قضات و کارکنان دادگستری عنوان کرد.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه ۳ تن از قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان، محاکم عمومی و انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به نمایندگی از قضات، به بیان مسائل و مشکلات خود در امر قضا و قضاوت پرداختند.

در پایان این مراسم، از تعدادی از قضات برتر استان با اهدای لوح، تجلیل بعمل آمد.

انتهای پیام/