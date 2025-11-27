وزیر کشور در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری اردبیل گفت:رئیسجمهور در همه جلسات بر اختیارات کامل استانداران تأکید کرده و استاندار اردبیل نیز با اختیار تام فعالیت میکند. سرمایهگذاران مطمئن باشند که مسیر برای فعالیت آنها هموار است. سرمایهگذار چیزی جز رفع موانع، امنیت، فرصتهای برابر و تسهیلات لازم نمیخواهد و وظیفه ماست که این شرایط را فراهم کنیم.
به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری اردبیل با قدردانی از تلاشهای استاندار این استان گفت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه تعامل با همسایگان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای منطقهای است.
وی با اشاره به برگزاری نشست وزرای کشورهای عضو اکو در تهران پس از ده سال وقفه افزود: ایران با ابتکار خود توانست همکاریهای منطقهای را فعال کند و اکنون کشورهای عضو برای میزبانی دوره بعد رقابت میکنند.
او اردبیل را استانی با ظرفیتهای کمنظیر معرفی کرد و گفت: استان اردبیل بیش از ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور همسایه دارد، گمرکات فعال، منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در آن مستقر است و وجود دو فرودگاه اردبیل و پارسآباد، این استان را به نقطهای مهم برای توسعه تجارت تبدیل کرده است. اتصال اردبیل به راهآهن سراسری نیز تا پایان امسال یا اوایل سال آینده محقق میشود و دسترسی مستقیم استان به ریل ملی و کشورهای همسایه را فراهم میکند.
وزیر کشور با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان گفت: طبیعت زیبا و اقلیمهای متفاوت اردبیل فرصتی ارزشمند برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است و این استان میتواند یکی از قطبهای مهم گردشگری منطقه باشد و نقش مهمی در تحقق هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی تا پایان برنامه هفتم ایفا کند.
مؤمنی امنیت بالای استان و نرخ پایین جرم را از مهمترین زیرساختهای سرمایهگذاری عنوان کرد و افزود: اردبیل از امنترین استانهای کشور است و این امنیت، همراه با نیروی انسانی متخصص، تحصیلکرده و متعهد، بازگشت کامل سرمایه را برای سرمایهگذاران تضمین میکند. آمارها نیز نشان میدهد هر سرمایهگذاری در این استان میتواند با اطمینان از نظر امنیت و توجیه اقتصادی همراه باشد.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت سرمایهگذاری در استان گفت: بر اساس بررسیهای وزارت کشور، ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری در اردبیل شناسایی شده که ۱۸۲ فرصت آن بهصورت طرحهای آماده به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین ۱۰۳ مجوز بدوننام صادر شده و ۲۲ مورد با ۱۷ همت سرمایه به متقاضیان تحویل داده شده که این موضوع اعتماد سرمایهگذاران را افزایش میدهد. در استان ۲۳ بسته سرمایهگذاری تدوین شده که ۲۲ بسته به متقاضیان واگذار شده است.
او درباره طرحهای توسعهای استان گفت: در مجموع ۱۱۱۴ طرح با پیشرفت ۵ تا ۷۰ درصد در حال اجراست و تکمیل این طرحها با تخصیص ۲۴ همت اعتبار، اشتغال قابلتوجهی را در استان ایجاد خواهد کرد و نیازمند همراهی سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
مؤمنی به اقدامات انجام شده برای احیای واحدهای تولیدی راکد اشاره کرد و گفت: «در استان اردبیل ۲۵۰ واحد راکد وجود داشت که از شهریور سال گذشته ۷۵ واحد به چرخه تولید بازگشته است. همچنین از ۹۲۲ واحد تولیدی فعال، ۹۸ واحد در یک سال گذشته به ظرفیت نهایی رسیدهاند و تلاش میکنیم بقیه واحدها نیز دوباره فعال شوند.»
او با تاکید بر حمایت دولت از سرمایهگذاران گفت: رئیسجمهور در همه جلسات بر اختیارات کامل استانداران تأکید کرده و استاندار اردبیل نیز با اختیار تام فعالیت میکند. سرمایهگذاران مطمئن باشند که مسیر برای فعالیت آنها هموار است. سرمایهگذار چیزی جز رفع موانع، امنیت، فرصتهای برابر و تسهیلات لازم نمیخواهد و وظیفه ماست که این شرایط را فراهم کنیم.
وزیر کشور در پایان گفت: با ظرفیتهای گستردهای که در اردبیل وجود دارد، این استان میتواند به یکی از قطبهای اصلی تولید، تجارت و گردشگری کشور تبدیل شود و آیندهای روشن پیش رو دارد.