به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر قاسم روانبخش نماینده قم و جعفرآباد و تعداد ۷۱ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ در مورد ضرورت عدم دخالت ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور در عزل و نصب‌های استان‌ها

تذکر احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد، بن سامان و فرخشهر و تعداد ۵۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ ضرورت هم افزایی لازم توسط معاون امور مجلس ریاست جمهوری

تذکر سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان؛ در مورد ضرورت تحصیل در ساخت ورزشگاه ۱۵ هزار نفری والیبال ارومیه

تذکر علی کرد نماینده خاش، میرجاوه و تفتان بخش نصرت آباد و کورین به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم بازنگری در کاهش سهمیه دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان در حوزه انتخابیه با توجه به کمبود شدید معلم در این مناطق

تذکر علیرضا نثاری نماینده نهاوند و تعداد ۴۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت؛ در مورد لزوم بازنگری در حق بیمه کارگران و نانوایان نانوایی‌ها

تذکر عباس صوفی نماینده همدان و فامنین و تعداد ۵۸ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی؛ در مورد لزوم بازگشایی سریع سامانه ثبت نام مسکن ملی

تذکر کمال حسین پور به رئیس جمهور در مورد ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای استقرار ادارات و سازمان‌های خدمات رسان در شهرستان میرآباد

تذکر کمال حسین پور به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جمع‌آوری ۲۴ مدرسه کانکسی در شهرستان سردشت

تذکر محمود آقای طاهری نماینده شبستر و تعداد ۲۸ نفر از نمایندگان به اسکندر مومنی کلاری وزیر کشور در مورد ضرورت انجام اقدامات عملی برای رفع مشکلات و خطرات ناشی از سیل در برخی از شهرستان‌های شهرهای شهرستان شبستان از جمله شهر کوزه‌کنان و وضعیت پرداخت وام‌های صندوق توسعه ملی در سطح استان آذربایجان شرقی و لزوم رعایت عدالت و اولویت بندی

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق و تعداد ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش؛ در مورد لزوم افزایش نظارت بر ساخت مدارس با رعایت استانداردهای لازم و در نظر گرفتن فضاهای لازم بهداشتی؛ ورزشی و آموزشی

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق و تعداد ۶۱ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ در مورد لزوم افزایش نظارت و شفاف‌سازی فعالیت‌های ارضی شرکت‌های بزرگ

تذکر نماینده مردم ارومیه به عباس علی آبادی وزیر نیرو در مورد ضرورت تصویری در احداث پست فوق فوق توزیع جاده سنتو شهرستان ارومیه

تذکر نماینده مردم ارومیه به عباس علی آبادی وزیر نیرو و مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مورد ضرورت توقف عملیات اجرایی احداث نیروگاه برق آبی سوله دوکل شهرستان ارومیه

تذکر احسان عظیمی راد نماینده مشهد و تعداد ۵۷ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ در مورد ضرورت آزادسازی منابع مالی کشور برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه

تذکر احمد جباری نماینده بندر لنگه به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم جلوگیری از تعطیلی پروازهای فرودگاه بندر لنگه

تذکر علی احمدی نماینده میاندو آب وزیر صمت در مورد ضرورت تعیین تکلیف مدیریت اداره کل سمت استان آذربایجان غربی

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس و تعداد 67 نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت اجرای دقیق قانون جامعه حمایت از معلولین بلاخص مباحث اشتغال، درمان و آموزش و تذکر این نماینده و تعداد 50 نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت ایجاد سدهای آبخیزداری جهت جلوگیری از هدررفت آبهای سطحی و تقویت سفره های زیرزمینی

تذکر روح الله نجابت نماینده شیراز و تعداد 28 نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تکمیل راه آهن شیراز به بوشهر

تذکر احمد آستینه نماینده شهرکرد و تعداد 43 نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه در مورد لزوم پیگیری مذاکرات و تنظیم سیاست خارجی بر اساس اصل محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی

تذکر سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد و تعداد 55 نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به فعالیت بی ضابطه فیلترشکن ها و سکوهای پیام رسان خارجی در کشور

تذکر بهروز محبی نجم آبادی نماینده محترم سبزوار و تعداد 30 نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت ارتقای نمایندگی راه و ترابری شهرستان جوین به اداره راه و ترابری

تذکر سید محسن موسوی زاده نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم تخصیص 20 درصد فروش نیشکر به طرح 550 هزار هکتاری همچنین تذکر این نماینده و به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم تکمیل تنها استخر آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز

تذکر عبدالجلال ایری نماینده بندرترکمن و تعداد 34 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم تسریع در اجرای خرید تضمینی شیرین ساز آب دریای خزر توسط سازمان برنامه و بودجه

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و تعداد 51 نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم رفع مشکل تعدادی از کارنامه سبزهای آزمون آموزگاری و دبیری از سال 1403

تذکر کامران پولادی نماینده نوشهر به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم رسیدگی به وضعیت کشاورزان و تولیدکنندگان سیب زمینی و پیاز و تذکر این نماینده به رئیس جمهور در مورد لزوم تخصیص اعتبار جهت تسریع در تکمیل طرح های جامع آبرسانی به شهرستان چالوش و نوشهر

تذکر سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت متناسب سازی یارانه با تورم برابر قانون

تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و تعداد 28 نفر از نمایندگان به وزیر کشور در مورد ضرورت تفکیک معاونت امنیتی از معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری فارس

تذکر مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به وزیر دادگستری در مورد ضرورت رفع مشکل پروانه ساختمانی روستاییان

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و تعداد 50 نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت تخصیص و پرداخت غیرعادلانه و فراگیر حق پرستاری به تمامی مددجویان مشمول سازمان بهزیستی

تذکر محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و تعداد 30 نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم توجه بیشتر به زیرساخت های راه های مواصلاتی به ویژه استان های شمال کشور

تذکر محمدصالح جوکار نماینده یزد و تعداد 32 نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در تکمیل کوریدور شمال و جنوب کشور با احداث آزادراه نطنز - یزد - سیرجان

تذکر محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در اتمام چهار خطه شدن جاده تویسرکان به کنگاور

تذکر محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و تعداد 48 نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه در مورد لزوم برخورد با کشورهای اروپایی و به ویژه با آمریکای جنایتکار از موضع قدرت

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت محورهای حوزه انتخابیه

تذکر رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلاورجان و تعداد 25 نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت تعیین تکلیف زمین اداره تعاون در شهر کلیشات

تذکر حمیدرضا بهنام گودرزی نماینده الیگودرز به رئیس جمهور در مورد لزوم توجه و نظارت بر برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی و روان آبها در سطح کشور

تذکر محمدرضا محسنی ثانی نماینده سبزوار به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به قطعی اینترنت

تذکر سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد و تعداد 29 نفر از نمایندگان به وزیر علوم در مورد ضرورت تسریع در رفع مشکلات دانشگاه ملی مهارت جاجرم

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و تعداد 39 نفر از نمایندگان به وزیر کشور در مورد لزوم رفع مشکلات سامانه ثبت نام یا سامانه پایش تصویری اماکن عمومی به منظور حل مشکل واحدهای صنفی.

انتهای پیام/