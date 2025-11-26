به گزارش ایلنا، علی اصغر باقرزاده در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج دیگر نه فقط یک سازمان، بلکه منطق یک ایرانی برای زیستن در شرایط سخت است. ما در دوران حساس زندگی می‌کنیم که دشمنان کشور با تمام قوا به دنبال القای ناامیدی و تفرقه هستند.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس دوازدهم اضافه کرد: پیچیدگی‌های امروز از تحریم‌های اقتصادی تا جنگ ترکیبی در فضای مجازی نیازمند رویکردی است که فراتر از مرزهای اداری و نظامی عمل کند. اینجا جایی است که بسیجی بودن معنای نوین پیدا می‌کند. هر کسی که برای پویش و اقتدار این مرز و بوم گام برمی دارد، بدون نیاز به برچسب رسمی، بسیجی است چون بسیج تفکر حل مسئله است. تفکری که می‌گوید باید کاری کرد نه اینکه منتظر بود.

وی افزود: مردم فهیم ما در دل حوادث و بحران‌های گوناگون نشان دادند که در لحظات حساس یکپارچه هستند. همگان در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودند که ایرانی بودن یعنی بسیجی بودن در دفاع از کیان خانواده و کشور و هر کسی که امروز برای آبادانی محله اش، برای ساختن پلی که زیر آب رفته، برای مهار آتش در جنگل‌های شمال و یا برای کمک به دانش‌آموز تلاش می‌کند یا به فکر تامین معیشت مردم است، در خط مقدم حرکت بسیج قرار دارد.

باقرزاده در تذکر به رئیس جمهور و هیئت دولت اضافه کرد: در مورد مصوبه اخیر دولت در مورد افزایش قیمت بنزین اولا آیا حقوق دستمزد کارمندان و کارگران با افزایش تورم، متناسب با آن بالا رفته است که شما افزایش قیمت بنزین دادید و آیا این قانون مطابق با قانون اساسی بوده و عدالت رعایت شده و حمایت از اقشار حمایت پذیر در آن دیده شده همچنین در مورد ماشین‌های نو که شامل حال این قانون نمی‌شود، با چه منطقی تصمیم گرفته شده و در ضمن حتما باید این مصوبه به مجلس آورده شود.چرا ابتدا قبل از افزایش قیمت بنزین، مصوبه مجلس و قانون برنامه هفتم در مورد بهره‌وری در مورد بنزین را اجرا نکردید.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اظهار کرد: اقای رئیس جمهور، بارها و بارها در مجلس یازدهم در مورد تبدیل وضع نیروهای شرکتی تاکید داشتید که به سرانجام برسد چرا این خواسته عموم مردم رعایت نمی‌شود.

انتهای پیام/