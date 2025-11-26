باباییکارنامی در تذکر شفاهی:
هشدار نسبت به طرح افزایش قیمت بنزین
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکر شفاهی خود در صحن علنی با تأکید بر ضرورت حمایت از جنگلهای هیرکانی و جبران بیعدالتی در تخصیص اعتبارات به مازندران، نسبت به طرح مباحث مربوط به افزایش نرخ بنزین هشدار داد و گفت: درآمد مردم دلاری نیست که بنزین را به دلار محاسبه کنیم؛ احساس نباید بر تصمیمگیریها غلبه کند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تقدیر از اقدامات اخیر مسئولان استان مازندران در حوزه حفاظت از جنگلها افزود: استاندار مازندران و مسئولان استانی مظلومانه و با تمام توان در موضوع اهمیت جنگلها ورود کردند و باید از آنها تشکر کرد. لازم است در این مسیر به کمک مقامات استانی آمد.
باباییکارنامی با انتقاد از برخی سیاستهای گذشته در حوزه جنگل اظهار داشت:آیا اکنون فهمیدید طرح تنفس جنگل چیست؟ آیا میدانید این طرح تنوع جنگل چه خسارتی به جنگلهای هیرکانی وارد کرده است؟ امیدوارم این موضوع درس بزرگی باشد. عزیزان توجه داشته باشند که استان مازندران در این بخش هزینههای زیادی داده و باید از سوی همه دستگاهها، بهویژه مجلس، حمایت شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تذکر خود با اشاره به مباحث مطرحشده درباره افزایش قیمت بنزین گفت: آیا درآمد مردم به دلار است که شما بنزین را به دلار محاسبه میکنید و آن را منت بر مردم ایران میگذارید؟ چرا مردم را در مسیر چندراهی قرار میدهید؟ آیا بنزین خط قرمز من و شما نیست؟ برای مردم چه کردهایم که اکنون یکشبه انتظار داریم قیمت بنزین افزایش یابد؟
وی در ادامه با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه افزود:برنامه هفتمی که من و شما تدوین کردهاید، کدامیک از این مسائل را مورد توجه قرار داده است؟ آیا بازرسیها اجرایی شده؟ آیا عدالت در نیروی انسانی برقرار شده؟ آیا به بازنشستگان توجه لازم شده؟ آیا تکالیف اجتماعی دولت انجام شده؟ آیا کالابرگ الکترونیکی بهطور صحیح اجرا شده است؟ بسیاری از کارها هنوز انجام نشده است.
باباییکارنامی تأکید کرد:عزیزان! اشتباه نکنید و گرفتار برخی تصمیمات احساسی نشویم. احساس نباید بر تصمیمگیریها غلبه کند؛ منطق باید در مجلس، دولت و کشور حاکم باشد. ما طرفدار توقف اجرای طرح افزایس نرخ بنزین و ددامه توزیع با نرخ فعلی هستیم.