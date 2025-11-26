به گزارش ایلنا، علی شیرین‌زاد در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، 5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: آغاز آذرماه و گرامیداشت شجره طیبه بسیج را به همه رهروان مولای متقیان آقا امیرالمومنین تبریک عرض می‌نمایم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس با اشاره به لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی در کشور افزود: در خصوص پرهیز از سیاست، سیاست بارها و بارها در کشور تکرار شد و مسیری جز فشار بیشتر بر مردم نداشته و اعتماد مردم را متأسفانه کمتر خواهد کرد.

شیرین‌زاد در ادامه خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: تذکر بعدی بنده به رئیس و هیئت رئیسه محترم مجلس در خصوص مسئله استیضاح چند تن از وزراست. حالا که دولت دست به اقدامی برای جابجایی مدیرانی که ناتوانی و عدم توانمندی آنها اثبات شده نمی‌زند، جا دارد رئیس محترم و هیئت رئیسه محترم مجلس، استیضاح‌هایی که در گذشته ثبت شده است را به صحن مجلس آورده و در صحن مجلس طرح نمایند.

وی در بخش آخر سخنان خود به موضوع پرونده‌های قضایی پرداخت و یادآور شد: هفته گذشته نطق داشتم در ارتباط با مسئله آزادی مجرم و متخلف تحت عنوان آقای اکبر طبری. طبق توضیحاتی که معاون محترم قوه قضاییه به بنده دادند، ایشان دوران محکومیت خودش را سپری کرده و طبق قانون در حال حاضر آزاد هستند.

شیرین‌زاد افزود: اما تقاضای نهایی بنده از آقای اژه‌ای عزیز این است که آیا وقت آن نشده در خصوص پرونده دانه‌درشت‌هایی مثل آقای بابک زنجانی و آقای علی انصاری، مالک بانک آینده، به مردم و نمایندگان آنها توضیحاتی ارائه شود؟

