خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شیرین‌زاد در تذکر شفاهی:

تاکید بر لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی در کشور

تاکید بر لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی در کشور
کد خبر : 1719286
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز، ضمن تأکید بر پیامدهای تکرار سیاست‌زدگی در کشور، خواستار تعیین‌تکلیف استیضاح‌های ثبت‌شده وزرا و ارائه توضیحات قوه قضائیه درباره پرونده‌های برخی متهمان اقتصادی شد.

به گزارش ایلنا، علی شیرین‌زاد در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، 5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: آغاز آذرماه و گرامیداشت شجره طیبه بسیج را به همه رهروان مولای متقیان آقا امیرالمومنین تبریک عرض می‌نمایم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس  در مجلس با اشاره به لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی در کشور افزود: در خصوص پرهیز از سیاست، سیاست بارها و بارها در کشور تکرار شد و مسیری جز فشار بیشتر بر مردم نداشته و اعتماد مردم را متأسفانه کمتر خواهد کرد.

شیرین‌زاد در ادامه خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: تذکر بعدی بنده به رئیس و هیئت رئیسه محترم مجلس در خصوص مسئله استیضاح چند تن از وزراست. حالا که دولت دست به اقدامی برای جابجایی مدیرانی که ناتوانی و عدم توانمندی آنها اثبات شده نمی‌زند، جا دارد رئیس محترم و هیئت رئیسه محترم مجلس، استیضاح‌هایی که در گذشته ثبت شده است را به صحن مجلس آورده و در صحن مجلس طرح نمایند.

وی در بخش آخر سخنان خود به موضوع پرونده‌های قضایی پرداخت و یادآور شد: هفته گذشته نطق داشتم در ارتباط با مسئله آزادی مجرم و متخلف تحت عنوان آقای اکبر طبری. طبق توضیحاتی که معاون محترم قوه قضاییه به بنده دادند، ایشان دوران محکومیت خودش را سپری کرده و طبق قانون در حال حاضر آزاد هستند.

شیرین‌زاد افزود: اما تقاضای نهایی بنده از آقای اژه‌ای عزیز این است که آیا وقت آن نشده در خصوص پرونده دانه‌درشت‌هایی مثل آقای بابک زنجانی و آقای علی انصاری، مالک بانک آینده، به مردم و نمایندگان آنها توضیحاتی ارائه شود؟

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات