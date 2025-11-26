محسنی اژهای:
نباید واژگان مجعول و غیرواقعی «تندرو» و «کُندرو» را توسعه دهیم
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رواج واژگانی مجعول و بیمایه نظیر «تندرو»، «کُندرو» و غیره در ادبیات سیاسی کشور بیان داشت: واژهها و عبارتهایی نظیر «تندرو» و «کُندرو» را ابداع کردهاند؛ ما نباید خودمان این واژگان مجعول و غیرواقعی را توسعه دهیم؛ تندروی و کندروی معنایی ندارد؛ جلو افتادن از امام غلط ، عقب افتادن از امام هم غلط ، وقتی فردی در هر شرایطی اعم از جنگ و صلح و فتنه، به وظایف و تکالیف خود عمل میکند و اهل تدیّن و انقلابیگری و مقاومت در راه حق است و ایضاً عاقلانه رفتار میکند، او بسیجی است؛ چنین فردی در حزب الله است و حزباللهی است.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضائیه، همزمان با چهل و ششمین سالگرد گرامیداشت هفته بسیج، حجتالاسلام محسنی اژهای رییس قوه قضاییه با جمعی از بسیجیان قوه قضائیه دیدار کرد.
حجت الاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این دیدار، ضمن برشمردن اوصاف و شاخصههای بسیجیان، اظهار کرد: بسیج شجره طیّبه و درخت تنومند و پرباری است که امروز از مرزهای ایران اسلامی فراتر رفته است و طلایهدار مقابله با استکبار و مستکبرین در عالم شده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به فراگیری تفکر بسیجی در جامعه ایران اسلامی گفت: بسیج مختص و منحصر به یک قشر و طبقه خاص نیست؛ بسیج متعلق به همه ملت است و آحاد مردم از تفکر و اَعمال حَسنه بسیجیان بهرهمند و مُستفیض میشوند. حتی افرادی که ممکن است با تفکر بسیجی و دینی اُنس و الفت نداشته باشند، از خدمات بسیجیان به جامعه بهرهمند و محظوظ میشوند؛ در رخدادها و حوادث مختلف، این بسیجیان هستند که پا به میدان و معرکه میگذارند و به مردم و مسلمین خدمت بی منت روا میدارند.
وی با اشاره به آرمانگرایی توأم با عقلانیت بسیجیان تصریح کرد: بسیج و بسیجیان آرمانگرا هستند اما این آرمانگرایی را با عقلانیت و تدبیر تلفیق میکنند. بسیجیان در دنیایی که مستمراً در حال تحول و تطوّر است، تمام همت خود را معطوف به آن میکنند که بر علم خود و بر تقوای خود بیفزایند. بسیجیان در حوزه مجهز شدن به فناوریهای روز نیز کوشا هستند و در این عرصه منفعلانه رفتار نمیکنند.
محسنی اژهای افزود: بسیجی مؤمن و متدیّن است؛ عاقل و انقلابی است؛ یارِ مظلوم و خصمِ ظالم است؛ مخلص و پرتلاش است؛ در راه حق سختیها را تحمل میکند و اهل مقاومت و استقامت است؛ اینها شاخصههای یک بسیجی است؛ اینها ویژگیهایی است که در تمام دنیا، بسیجیان ما را بدانها میشناسند. بنابراین تندروی و کندروی معنایی ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه سرمایه اصلی قوه قضاییه قضات و کارکنان آن هستند، گفت: بسیجیان فعال در قوه قضاییه که تعدادشان به رقم قابل توجه ۱۷ هزار میرسد، میتوانند نقش بیبدیلی در ارتقاء سطح کیفی کارکنان قضایی در شوؤن مختلف ایفا کنند.
رئیس دستگاه قضا ضمن برشمردن حیطههایی که در آنها، بسیجیان قوه قضائیه میتوانند منشأ اثر باشند، افزود: ما در قوه قضائیه درصدد شناسایی و جذب نیروهای جوان، نخبه و متعهد هستیم؛ در اینجا، بسیجیان دستگاه قضا میتوانند منشأ اثر باشند.
وی ادمه داد: در حوزههای دیگری نظیر ارتقاء اخلاق حرفهای، توسعه و بسط حُسن رفتار با ارباب رجوع و صیانت از مجموعه نیز بسیجیان قوه قضائیه میتوانند پیشرو و طلایهدار باشند.
وی بیان داشت: تکریم بیش از پیش مردم و مراجعان به مراکز قضایی برای ما یک اصل اولویتدار است؛ در این عرصه خطیر، بسیجیان کمککار ما باشند؛ در حوزه بسیار مهمِ صیانت از مجموعه قضایی و صیانت از فرد فرد کارکنان قضایی نیز بسیجیان یار و یاور ما باشند. ما معتقدیم که لغزش هر فردی در هر دستگاهی زیانبار و تأثرآور است اما این زیان و تأثر برای لغزش فردی که عضوی از قوه قضائیه است، مضاعف است؛ فلذا در این وادی مهم، بسیجیان با تمام توان به میدان بیایند و ما را یاری کنند تا صیانتمان از مجموعه و کارکنان، دوچندان شود.
محسنی اژهای به تکلیف قوه قضائیه در حوزه گسترش عدالت و نقش بسیجیان در این عرصه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از وظایف و مأموریتهای اصلی ما در قوه قضائیه، گسترش عدالت است؛ تکلیف ما، بسط و گسترش عدالت است و این امر صرفاً منحصر به آرای صادره از جانب محاکم و مراجع ما نیست، بلکه ما موظفیم عدالت را در همه ساحتها و شؤون گسترش دهیم؛ در این عرصه مهم نیز بسیجیان میتوانند کمککار و یاور ما باشند. بسیجیان فعال در قوه قضاییه نیز در حوزه گسترش عدالت در خودِ دستگاه قضا، کوشا و فعال باشند؛ اگر ما نتوانیم عدالت را در مجموعه خودمان گسترش دهیم، ممکن است در بسط عدالت در جامعه نیز توفیق نیابیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به نقشی که بسیجیان دستگاه قضا میتوانند در حوزه ارتقاء سطح معنوی و فرهنگی خانوادههای کارکنان قضایی داشته باشند،خاطرنشان کرد: ما مکرراً تاکید کردهایم که کارکنان قضایی نسبت به خانوادههای خود، اهتمام ویژهای داشته باشند و با وجود سنگینی کار در دستگاه قضا، تحت هیچ شرایطی از خانواده خود غافل نشوند؛ از سویی دیگر، ما مسئولان قوه قضاییه نسبت به خانواده کارکنان قضایی، خود را موظف میدانیم؛ در این عرصه نیز از شما بسیجیان، درخواست کمک میکنیم؛ شما در حوزه ارتقاء سطح معنوی و فرهنگی و به طور کلی سایر سطوح مرتبط با زیست اجتماعی خانوادههای کارکنان قضایی، میتوانید منشأ اثر باشید.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجتالاسلام والمسلمین «تقیان» فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری طی سخنانی اظهار کرد: تشکیل بسیج به فرمان امام راحل از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امروز حماسهآفرینیها و تلاشگریهای این نهاد ارزشمند و مردمی، در تمام عرصهها مشهود است.
وی با بیان اینکه برادران کارمند بسیجی قوه قضاییه امروز گردانهای بیتالمقدس را تشکیل دادهاند و خواهران کارمند بسیجی این مجموعه نیز، گردان کوثر را ایجاد کردهاند، گفت: ما در قوه قضائیه نزدیک به ۱۷ هزار بسیجی، شامل ۱۲ هزار بسیجی برادر و ۵ هزار بسیجی خواهر داریم.
حجتالاسلام والمسلمین تقیان گفت: ما بسیجیان قوه قضائیه تلاش میکنیم تفکر انقلابی و اسلام ناب محمدی (ص) را در عدلیه ترویج دهیم و در این مسیر تا ایجاد تمدن نوین اسلامی و تمدن معنوی و مهدوی، راه را ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه امروز حرکت بسیج در قوه قضائیه با قدرت و صلابت ادامه دارد، گفت: بسیجیان قوه قضائیه با تشکیل حلقههای تربیتی و فکری در حوزهها و پایگاهها، خود را در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمن آماده میکنند.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری با بیان اینکه بسیجیان عدلیه امروز در سراسر کشور، با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستادهاند، گفت: تفکر بسیج بن بست نمیشناسد و بسیجیان ثابت کردهاند در هر میدانی که قدم گذاشتهاند منشا تحول بودهاند.
وی در ادامه به بیان نکاتی پیرامون اقدامات و فعالیتهای بسیجیان دستگاه قضا در خلال جنگ ۱۲ روزه پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین تقیان خاطرنشان کرد: ما بسیجیان قوه قضائیه، سند تحول و تعالی دستگاه قضا و همچنین سند راهبردی اعتلای بسیج را متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار خود قرار دادهایم و برای محقق کردن مفاد این دو سند از همه ظرفیتها استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه بسیجیان عدلیه آماده هرگونه همکاری و فداکاری در عرصههای مورد نیاز برای خدمت به مردم کشور هستند، گفت: خواسته و تقاضای ما همکاری بیشتر و موسعتر زیرمجموعههای عدلیه با بسیج است.
حجتالاسلام والمسلمین «فاطمی امین» مسئول نمایندگی ولی فقیه در قوه قضائیه و وزارت دادگستری نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مسئولیت تصدی ریاست دستگاه قضا، ترکیب کمنظیری را از عدالتمحوری، آیندهنگری، استواری بر ارزشهای بنیادین نظام انقلاب اسلامی و همچنین اولویتبندی هوشمندانه، ایجاد کرده است.
وی افزود: رئیس دستگاه قضا بر اجابت تقاضاها و خواستههای بسیجِ عدلیه، اهتمام ویژهای دارد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمیامین در ادامه به بیان توضیحاتی پیرامون وظایف و اقدامات نمایندگی ولی فقیه در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در موضوعاتی همچون «ارزیابی وضعیت موجود»، «برگزاری جلسات تخصصی بصیرتی» و «نظارتگریهای هوشمند» پرداخت.
«حمید نظری» معاون اجرایی مرکز مقاومت بسیج وزارت دادگستری نیز در این جلسه گفت: ما برای هفته بسیج امسال، شعار محوری «خستگیناپذیر در خدمت عدالت و امنیت» را انتخاب کردهایم.
وی در ادامه به ذکر برخی اقدامات بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری طی مدت اخیر از جمله راهاندازی پاسگاه فرماندهی مشترک مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری با مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و همچنین گشتهای پیرامونی بسیجیان حول ابنیه و اماکن قضایی پرداخت.
معاون اجرایی مرکز مقاومت بسیج وزارت دادگستری گفت: حضور بسیجیان در محل زندان اوین به فاصله کوتاهی از وقوع تهاجم رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقش بسزایی در کنترل وضعیت و هدایت مددجویان این ندامتگاه داشت.
نظری همچنین از برگزاری دوره آموزشی ۱۰۰ نفره برای خواهران بسیجی دستگاه قضا طی روزهای گذشته با اهداف اجرای بندهای مصوب پدافند غیرعامل خبر داد.