دقایقی پیش؛
جلسه علنی مجلس آغاز شد/ ادامه اصلاح قانون محکومیتهای مالی در دستور کار نمایندگان
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست حاجی بابایی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر) مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار مجلس به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
تقاضای یک فوریت در مورد لایحه جنایات بین المللی نیز در دستور روز جاری قرار دارد.