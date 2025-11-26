علی بیگدلی استاد روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از سخنان اخیر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه راهی جز مقابله با اسرائیل نمانده و فشارهای حداکثری که از سوی غربی‌ها روند فزاینده‌ای داشته است، گفت: گاهی آقایان صحبت‌هایی می‌کنند که نشان می‌دهد یا بلد نیستند یا از معرکه خیلی دور شده‌اند. در این شرایط کشوری برای ما در خاورمیانه باقی نمانده است. تغییرات ژئوپلوتیکی که آمریکا و اسرائیل به وجود آورده‌اند، موازنه قدرت در منطقه را تغییر داده و باید به این مسئله دقت کنند. ما بازوهای امنیتی خود را از دست داده‌ایم. شرایط در منطقه مثبت نیست و حتی ممکن است خلع سلاح حزب الله نیز اتفاق بیفتد بنابراین مقامات ما باید بدانند که این تغییر شکل خاورمیانه به نفع اسرائیل و آمریکا بوده است آن انتظاری که ما از خاورمیانه داشتیم عملی نشده است همچنین موازنه قدرت نیز در منطقه به هم خورده است.

وضعیت فعلی کشور هیچ نتیجه‌ای برای ما نخواهد داشت

وی در خصوص احتمال از سرگیری مجدد مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: جنب و جوش‌هایی در رابطه با مذاکره مستقیم با آمریکا وجود دارد. به عنوان نمونه نامه‌ای که آقای پزشکیان برای بن سلمان فرستادند که قطعاً در رابطه با موضوع مذاکرات ایران و آمریکا بوده است، برای این بوده که بتوانیم مقداری فضا را باز کنیم. اگر با آمریکا مذاکره نکنیم این وضعیت هیچ نتیجه‌ای برای ما نخواهد داشت.

تا گزارش گروسی به شورای حکام داده نشود هیچ راه گریزی برای ما وجود ندارد

این کارشناس ارشد سیاست خارجی درباره قطعنامه اخیر شورای حکام و فشارهایی که غربی‌ها به روش‌های مختلف بر ایران اعمال می‌کنند، توضیح داد: من پیشتر هم گفته‌ام که یک چهار ضلعی یعنی آمریکا، اروپا، اسرائیل و آژانس وجود دارد که برای رها شدن از این چهار ضلعی باید با آژانس همکاری کنیم بر اساس این قطعنامه گروسی باید برای ماه مارس در نشست دوره‌ای آژانس آخرین اطلاعات در خصوص ایران را ارائه کند. در حالی که ما دو سال است درگیر بلاتکلیفی شده‌ایم. تا گزارش گروسی به شورای حکام داده نشود هیچ راه گریزی برای ما وجود ندارد یعنی آمریکا هم منتظر همین گزارش آقای گروسی است. ۵ کشور اروپایی در حال تلاش هستند که آمریکا را جلو بیندازند و به نفع آمریکا مذاکرات شروع شود.

بیگدلی عنوان کرد: ما در یک شرایط بلاتکلیف و سرگردانی قرار گرفته‌ایم از طرفی غربی‌ها فشار می‌آورند و از طرفی خودمان بلاتکلیفیم. به نظر من یک دیپلماسی محرمانه‌ای میان ما و کشورهای غربی در جریان است که امیدوارم این چنین باشد.

حتی مذاکره با اروپا هم بی‌فایده است

وی در رابطه با سفر سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان به عمان و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به پاکستان و احتمال گفت‌وگوها با این دو کشور در خصوص مسائل ایران و پرونده هسته‌ای بیان کرد: ممکن است این دو کشور در این زمینه‌ها اقداماتی انجام دهند اما ترامپ گفته است این بار غیر از مذاکره مستقیم هیچ واسطه‌ای قبول نمی‌کنیم. اگر قرار باشد کانالی ایجاد شود باید از طریق مستقیم باشد و باید با آمریکا مستقیماً وارد مذاکره شویم. ممکن است پاکستان و عمان میانجی‌گری انجام دهند و شرایط را برای مذاکره مستقیم مهیا کنند اما به طور کلی هیچ چاره‌ای جز مذاکره مستقیم با آمریکا نداریم. حتی مذاکره با اروپا هم بی‌فایده است چراکه آنها گفته‌اند ابتدا باید با آمریکا مذاکره کنید.

بیگدلی اضافه کرد: اروپا در حال حاضر گرفتار آمریکاست و می‌خواهد امتیازی به آمریکا دهد که سهمی در حل مسئله اوکراین داشته باشد حتی ایران را هم به آمریکا حواله دادند به این معنا که اگر می‌خواهد مذاکره‌ای داشته باشد اول باید با آمریکا مذاکره کند این شرایط را برای ما سخت کرده است و هیچ چاره‌ای جز این نداریم.

منطقه برای غربی‌ها یک تراکم مالی به وجود آورده است

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه توافق و مذاکره با آمریکا بی‌نتیجه خواهد ماند و آنها به دنبال تضعیف ایران هستند، تاکید کرد: ما از ابتدای انقلاب اعلام کردیم که اسرائیل باید از بین برود ولی با توجه به اینکه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند سرمایه کشورهای عربی را به آمریکا و اروپا برای اشتغال سرازیر کنند، منطقه برای آنها یک تراکم مالی و کارایی خاص رو به وجود آورده است.

استراتژی در خاورمیانه تغییر کرده است

وی خاطرنشان کرد: منطقه ما ثروتمندترین منطقه جهان است که هم سرمایه‌گذاری در این منطقه و هم جذب سرمایه‌گذاری برای کشورهای خودشان مفید است. در حال حاضر بن سلمان قول سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری داده است. در نتیجه این منطقه باید به سمت آرامش حرکت کند و هر کس که در این کارزار مانعی ایجاد کند با آن مقابله می‌کنند. باید در نظر داشته باشیم که آن استراتژی سابق از میان رفته است و استراتژی در خاورمیانه نیز تغییر کرده است و موازنه مثبت عوض شده است در این شرایط هیچ چاره دیگری نداریم

