بهروز آذر در گفتوگو با ایلنا:
هدف قانونگذار از قانون جدید مهریه این است که زن به مطالبه مالی خود برسد و مرد در زندان نباشند
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در رابطه با ضمانت اجرایی قانون جدید مهریه گفت: هدف قانونگذار این است که زن به مطالبه مالی خود و حقوق مالیاش در مهریه برسد و مرد هم در زندان نباشد. بنابراین، ما باید این موضوع را در آییننامه مشخص کنیم که در چه بازه زمانی و با چه فرآیندی، اگر پرداخت انجام نشد، چه اقداماتی باید صورت گیرد.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با مشکلات کلیات قانون جدید پرداخت مهریه گفت: یک موضوع وجود دارد که در حال حاضر بحث تعدیل قیمت سکه مطرح است. مجلس میگوید که این تعدیل باید با ۱۵ درصد انجام شود، در حالیکه ما معتقدیم این درصد باید ۲۵ باشد. این بحثها در فرآیند کارشناسی قرار دارد، واقعاً باید راجع به این موضوع صحبت کنیم که این تعدیل قیمت سکه به چه صورتی انجام شود که سلیقهای نباشد. به عنوان مثال طوری باشد که یک قاضی نگوید ۳۰ درصد، قاضی دیگری بگوید ۱ درصد یا ۱۰ درصد. این عدد باید معقول باشد و در مورد سایر موارد نیز مانند حق حبس و اعسار به شکل صریح اعلام کردیم که مخالف هستیم و در خصوص آن بحثها هم به وضوح اعلام کردیم.
وی در خصوص ضمانت اجرایی این طرح در صورت عدم پرداخت مهریه با پابندهای الکترونیکی اظهار کرد: این مسأله باید در آییننامه دیده شود. تمام تلاش ما این است که در آییننامه، روشی را ببینیم و فرآیندی را طراحی کنیم که ضمانت اجرایی این قانون افزایش یابد. هدف قانونگذار این است که زن به مطالبه مالی خود و حقوق مالیاش در مهریه برسد و مرد هم در زندان نباشد.
بهروزآذر گفت: بنابراین، ما باید این موضوع را در آییننامه مشخص کنیم که در چه بازه زمانی و با چه فرآیندی، اگر پرداخت انجام نشد، چه اقداماتی باید صورت گیرد. ما هچنین برای بحث تمکین، حق حبس و اعسار مخالفت خود را اعلام کردهایم و دوستان مجلس هم کاملاً در جریان هستند. امیدواریم که نظر کارشناسی ما پذیرفته شود و این مواد حذف شود.
مطالبه زنان شاغل در خصوص ساعات کاری مجموعههای ورزشی
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در پاسخ به این سوال آیا بستری برای زنان شاغل به جهت گذران اوقات فراغت ایجاد شده است، عنوان کرد: ما در برخی عرصههای عمومی، مسئله اوقات فراغت را نداریم. در حال حاضر، عرصههای تفریحی و فرهنگی مانند سینماها، تئاترها و فضاهای ورزشی و پارکها که میتوانند اعضای خانواده در آن حضور داشته باشند، وجود دارند. اما آنچه که نقد جدی از سوی زنان و مطالبه آنهاست، این است که ساعتهای کاری مجموعههای ورزشی عموماً تا عصر است و بعد از آن، زنان شاغل که از محیط اداری خارج میشوند، نمیتوانند از این فضاها استفاده کنند. ما این موضوع را به دوستانمان در وزارت ورزش اعلام کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: مشکل این است که بخش عمدهای از این فضا در اختیار بخش خصوصی است و دولت نمیتواند در این زمینه مداخلهای داشته باشد. باید بررسی کنیم که چگونه میتوانیم بخش خصوصی را راضی کنیم. آنها هم نظاماتی دارند و ممکن است بگویند که اصلاً زنان در این ساعات نمیآیند و وقتی نمیآیند، نمیتوانم خدمات ارائه دهم و یا مردان مراجعت بیشتری دارند. به هر حال، آنها هم محاسبات خود را دارند. اگر بتوانیم این تعادل را برقرار کنیم، میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که زیرساختهای ورزشی ما بعد از ساعت اداری در اختیار زنان قرار گیرد.