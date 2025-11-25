خبرگزاری کار ایران
نادری تشریح کرد

جزئیاتی از شیوه جدید توزیع کالابرگ الکترونیکی

کد خبر : 1718939
عضو هیات رئیسه مجلس درباره شیوه جدید توزیع کالابرگ الکترونیکی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، احمد نادری در توضیح شیوه جدید توزیع کالابرگ الکترونیکی گفت: اختلاف نظری بین ما در مجلس و دولت و وزارت رفاه درباره شیوه اجرای قانون کالابرگ وجود داشت. دوستان در دولت معتقد بودند که باید «اعتبار» داده شود و دو مدل را مطرح می‌کردند؛ یک مدل بر اساس اعطای اعتبار و یک مدل هم با تخفیف ۲۰ درصد. اما ما طبق قانون مصوب مجلس در برنامه هفتم تأکید داشتیم که باید «کالا» داده شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت به قانون تمکین کرد و از امروز قرار شده سه دهک اول با همان مدلی که مجلس تصویب کرد یعنی ارائه کالا تحت پوشش قرار بگیرند؛ آن هم بر مبنای ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز دهک‌های مختلف به‌ویژه سه دهک اول. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تشکر از دولت گفت: انتظار می‌رفت این طرح در آبان‌ماه اجرا شود چون دولت چنین قولی داده بود اما همین که در آذر اجرا می‌شود نیز یک گام رو به جلو است.

نادری در مورد وضعیت پرداخت کالابرگ به سایر دهک‌ها گفت: قرار است پرداخت کالابرگ الکترونیک به سه دهک اول از امروز و فردا شروع شود و باید ببینیم اجرای این مرحله چقدر زمان می‌برد. تأکید ما این است که این کار هرچه سریع‌تر انجام شود. 

وی اضافه کرد: قرار است معادل ۵۰۰ هزار تومان، کالا به دهک‌های اول تا سوم داده شود و پس از آن، به دهک‌های ۴ تا ۷ پرداخت ‌شود که میزان آن برای این دهک‌ها، کمتر است.

این عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: امیدواریم طی یکی دو هفته آینده کالابرگ به شیوه جدید به سه دهک اول داده شود. دولت متعهد شده بعد از آن به باقی دهک‌ها کالا داده شود.

وی در جمع بندی گفت: شیوه جدید پرداخت کالابرگ الکترونیک یعنی اینکه قرار است کالا به مردم داده شود. تعهد دولت این است که ظرف حدود دو هفته این کار صورت گیرد.

