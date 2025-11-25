خبرگزاری کار ایران
English العربیه
از سوی دادستانی تهران صورت گرفت؛

اعلام جرم علیه یک نماینده سابق مجلس در رابطه با ادعای کذب نامه پزشکیان به ترامپ

اعلام جرم علیه یک نماینده سابق مجلس در رابطه با ادعای کذب نامه پزشکیان به ترامپ
درپی طرح ادعای کذب از سوی یک نماینده سابق مجلس در رابطه با نامه رئیس جمهور به ترامپ از طریق ولیعهد عربستان سعودی، علیه وی اعلام جرم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه - دادستانی تهران علیه یک فعال رسانه‌ای و نماینده سابق مجلس که ادعای کذبی در رابطه با محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان مطرح کرده بود اعلام جرم کرد. این نماینده سابق مجلس مدعی شده بود که رئیس جمهور از طریق ولیعهد عربستان سعودی نامه‌ای به ترامپ نوشته بود که با واکنش وزارت امور خارجه همراه شد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعای یکی از نمایندگان سابق مجلس راجع به محتوای نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان گفت: همانطور که در چند نوبت توضیح داده شد محتوای نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان یک مکاتبه کاملا معمول و منحصرا راجع به موضوع حج بوده است و هیچ مطلبی راجع به مباحث مذاکراتی در این نامه وجود نداشته است.

این نماینده سابق مجلس در ماه‌های اخیر اظهارات کذب متعددی را انجام داده بود که منجر به تشکیل پرونده قضایی و حکم محکومیت علیه وی شده است. 

وی در یک برنامهٔ تلویزیونی ادعایی در رابطه با ارتباط یک خانم با شخصیت‌های سیاسی کشور مطرح کرد که این ادعا در رسانه‌ها بازخورد منفی بسیار زیادی داشت. 

در پی طرح این ادعا، او برای ارائه مستندات به مرجع قضایی احضار شد که به‌دلیل نداشتن مدارک معتبر در مورد اظهاراتش، کیفرخواستش صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.

طبق حکم بدوی صادر شده این فرد به ۱۴ ماه حبس محکوم شد که این حکم به مدت ۴ سال به صورت تعلیقی خواهد بود. 

او همچنین به ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه ها، پایگاه‌های خبری و... محکوم شده که هنوز این رای قطعی نشده است.

