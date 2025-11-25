خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ مصوبه تعیین میزان سهمیه و نرخ سوم بنزین + تصویر

ابلاغ مصوبه تعیین میزان سهمیه و نرخ سوم بنزین + تصویر
کد خبر : 1718931
لینک کوتاه کپی شد.

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین میزان سهمیه و نرخ بنزین خودروها ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ هیات وزیران درخصوص «تعیین میزان سهمیه و نرخ بنزین خودروها» با شماره ۱۴۶۸۴۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تصویر منتشر شده از آیین نامه نرخ جدید بنزین که توسط عارف ابلاغ شده حاکی از آن است که  نرخ اول ۱۵۰۰ تومان (تا ۶۰لیتر در ماه)، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان (تا ۱۰۰لیتر در ماه) و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان (۱۰۰لیتر به بالا) خواهد بود.

ابلاغ مصوبه تعیین میزان سهمیه و نرخ سوم بنزین + تصویر

ابلاغ مصوبه تعیین میزان سهمیه و نرخ سوم بنزین + تصویر

ابلاغ مصوبه تعیین میزان سهمیه و نرخ سوم بنزین + تصویر

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات