ابلاغ مصوبه تعیین میزان سهمیه و نرخ سوم بنزین + تصویر

به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ هیات وزیران درخصوص «تعیین میزان سهمیه و نرخ بنزین خودروها» با شماره ۱۴۶۸۴۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تصویر منتشر شده از آیین نامه نرخ جدید بنزین که توسط عارف ابلاغ شده حاکی از آن است که نرخ اول ۱۵۰۰ تومان (تا ۶۰لیتر در ماه)، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان (تا ۱۰۰لیتر در ماه) و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان (۱۰۰لیتر به بالا) خواهد بود.