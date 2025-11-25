خبرگزاری کار ایران
۱۲ آذر برگزار می‌شود

همایش «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای»

همایش «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای»
همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشست پایانی «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» به همت پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشکده و پژوهشگاه، برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.

آئین اختتامیه این همایش ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ ضمن معرفی و ارائه مقالات برتر علمی با حضور جمعی از مسئولان کشوری، اساتید دانشگاه‌ها و اندیشمندان داخلی و خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود.

 از زمان آغاز به کار این همایش علمی در آذرماه سال گذشته، بیش از ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال و در ۷۱ پیش نشست علمی، ابعاد مختلف آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی از سوی ۲۱۴ نفر از اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی سراسر کشور بررسی و تحلیل شده است.

 ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشکده و پژوهشگاه از سراسر کشور در برگزاری این همایش و پیش‌نشست‌های علمی آن همکاری داشته‌اند و ۱۳ پیش‌نشست بین‌المللی با مشارکت استادان و مؤسسات علمی از کشورهای لبنان، ایتالیا، پاکستان، کلمبیا، عراق، یمن، مالزی، اندونزی، عمان، هند، افغانستان، آفریقای جنوبی، تونس، الجزایر و نیجریه برگزار شده است.

