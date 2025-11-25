قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اجرا شود

به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر در مجلس و تعداد ۶۱ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون در مورد لزوم برخورداری رانندگان زحمتکش از پشتوانه بیمه‌ای

تذکر بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس و تعداد ۳۴ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات در مورد ضرورت تسریع در ایجاد، تجهیز و ارتقاء تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن

تذکر حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا در مجلس و تعداد ۳۳ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم پاسخگویی در خصوص علت بی‌توجهی به مسکن ملی شهرستان شهرضا

تذکر شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس و تعداد ۴۴ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت افزایش شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال؛ همچنین تذکر به وزیر نفت در خصوص ضرورت گازرسانی به روستاهای محور حسنلو در منطقه مرزی شهرستان ارومیه

تذکر محمود طاهری، نماینده مردم شبستر در مجلس و تعداد ۳۷ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون در مورد لزوم پیگیری تشکیل جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی؛ همچنین تذکر به وزیر کشور در مورد لزوم توجه به استانداری آذربایجان شرقی و تحقق اهداف دولت در توسعه دولت الکترونیک

تذکر احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس و تعداد ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر نفت در مورد ضرورت تامین خوراک پالایشگاه‌های کوچک و متوسط برای افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و ایجاد اشتغال پایدار؛ همچنین تذکر به وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت تسریع در ارتقاء سازمانی در آموزش و پرورش مرکزی بخش‌های حوزه انتخابیه مذکور

تذکر علی اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس و تعداد ۵۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم توجه جدی به افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم

تذکر محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت در مجلس و تعداد ۶۴ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد ضرورت تسریع در اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی

تذکر هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد در مجلس و تعداد ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر دادگستری در مورد ضرورت تسریع در اجرای فوق العاده خاص کارکنان دادگستری کشور

تذکر سیدمحمد جمالیان، نماینده مردم اراک در مجلس و تعداد ۵۳ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون در مورد لزوم تسریع در پرداخت حق بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری

تذکر رحمدل بامیری، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس و تعداد ۵۴ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت در مورد زوم رسیدگی به وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در وزارت بهداشت علی الخصوص استان‌های محروم

تذکر سیدمحسن موسوی زاده، نماینده مردم اهواز در مجلس به وزیر تعاون در مورد ضرورت تسریع در کلنگ زنی و شروع به ساخت درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان باوی؛ همچنین تذکر به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم جمع آوری دیوار بتنی اطراف ریل راه آهن در درون شهر اهواز

تذکر روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس و تعداد ۲۵ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت فراهم کردن شرایط فنی، زیرساخت و تجهیزات قطار سریع السیر برای محور اصفهان - شیراز با استفاده از ظرفیت بند ۲ جز الف ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم.

