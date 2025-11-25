خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قوامی در تذکر شفاهی:

عشایر کشور نیازمند حمایت فوری هستند

عشایر کشور نیازمند حمایت فوری هستند
کد خبر : 1718794
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: عشایر کشور ۲۵ درصد پروتئین کشور را تأمین می‌کنند و نیازمند حمایت فوری هستند.

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: حضور در همایش‌های فرهنگی و تاریخی همچون همایش ابوالعباس اسفراینی که در روز ۶ آذرماه در خراسان شمالی و شهرستان اسفراین برگزار می‌شود، فرصت مغتنمی برای یادگیری درس‌های بزرگ تاریخ است. همان‌طور که فردوسی می‌فرماید، «کجا فرش را مسند و مرقد است»؛ این رویدادها باید به ما یادآوری کنند که فرهنگ و تاریخ، سرمایه‌های معنوی کشور هستند.

وی افزود: پیش‌تر بیانیه‌ای در مورد وضعیت عشایر کشور صادر کرده‌ایم و اکنون باید اقدامات عملی انجام شود تا عشایر که تنها درصد کوچکی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۲۵ درصد پروتئین کشور را تأمین می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرند.

قوامی یادآور شد: شرایط دامداری این قشر در حال حاضر بسیار وخیم است و آذوقه و علوفه کافی وجود ندارد و وضعیت اقتصادی آنها نیازمند رسیدگی فوری است؛ حضرت امام خمینی (ره) فرمودند عشایر، ذخایر انقلاب هستند بر این اساس، لازم است تدبیری جدی اندیشیده شود تا این قشر مهم و اثرگذار از فشارها و مشکلات موجود آسیب نبیند و بتواند نقش حیاتی خود در تأمین پروتئین کشور را ادامه دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات