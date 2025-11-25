عشایر کشور نیازمند حمایت فوری هستند

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: حضور در همایش‌های فرهنگی و تاریخی همچون همایش ابوالعباس اسفراینی که در روز ۶ آذرماه در خراسان شمالی و شهرستان اسفراین برگزار می‌شود، فرصت مغتنمی برای یادگیری درس‌های بزرگ تاریخ است. همان‌طور که فردوسی می‌فرماید، «کجا فرش را مسند و مرقد است»؛ این رویدادها باید به ما یادآوری کنند که فرهنگ و تاریخ، سرمایه‌های معنوی کشور هستند.

وی افزود: پیش‌تر بیانیه‌ای در مورد وضعیت عشایر کشور صادر کرده‌ایم و اکنون باید اقدامات عملی انجام شود تا عشایر که تنها درصد کوچکی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۲۵ درصد پروتئین کشور را تأمین می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرند.

قوامی یادآور شد: شرایط دامداری این قشر در حال حاضر بسیار وخیم است و آذوقه و علوفه کافی وجود ندارد و وضعیت اقتصادی آنها نیازمند رسیدگی فوری است؛ حضرت امام خمینی (ره) فرمودند عشایر، ذخایر انقلاب هستند بر این اساس، لازم است تدبیری جدی اندیشیده شود تا این قشر مهم و اثرگذار از فشارها و مشکلات موجود آسیب نبیند و بتواند نقش حیاتی خود در تأمین پروتئین کشور را ادامه دهد.

