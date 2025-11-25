وزیر ورزش به اتفاقات مسابقه استقلال و پادیاب خلخال ورود کند

به گزارش ایلنا، وحید کنعانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: تیم پادیاب خلخال به عنوان نماد ورزشی منطقه با امکانات کم و با هزینه شخصی در مسابقات جام حذفی شرکت کرده و در مقابل تیم بزرگ استقلال بازی تکنیکی و تاکتیکی انجام داده است.

وی افزود: این افتخار را به مردم، جوانان و اهالی منطقه تبریک می گویم اما براساس نظر کارشناسان در چند صحنه حق تیم مردم شریف منطقه و حوزه انتخابیه اینجانب ضایع شده است لذا از وزیر و مسئولین ورزش کشور تقاضا می کنم موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و حق تیم پادیاب را استیفا کنند و بیایید با هم به استعدادهای نهفته استان توجه کنیم.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری خطاب به وزیر مسکن و شهرسازی خواستار رسیدگی به موضوع عدم اختصاص زمین به طرح های مسکن خلخال و کوثر شد.

